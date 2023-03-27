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復星徐曉亮：不會出售旅文業務 料至2025年新設17間Club Med度假村

復星旅文（0656）去年虧損收窄至5.45億元人民幣，集團董事長徐曉亮表示，疫情期間復星集團需要「瘦身」，賣掉一些非直接面向消費者業務，例如鋼鐵、製造等等，明確未來專注於家庭消費者的健康、快樂等領域，旅遊文化以及葡萄牙保險等核心業務肯定不會出售。

他又稱，Club Med 亦不存在賣掉的可能，不過對引入戰略投資者就持開放性態度，但戰投必需認同集團的經營理念，以及可帶來業務協同，雙方資源可作整合。

徐曉亮表示，經歷三年疫情後，旅遊格局有着根本變化，將由觀光旅遊轉為度假旅遊，復星旅文的戰略亦全面升級，達至「度假讓生活更美好」的使命，料於今年開設城市酒店，吸納更多新客戶。

集團執行董事兼聯席總裁徐秉璸透露，首間城市酒店將選址在南京，繼續針對高檔及家庭客戶，希望吸納更多該城市周邊客戶。

至於市場傳出集團擬出售旗下Thomas Cook，徐秉璸解釋，Thomas Cook在英國表現很好，不過集團去年重新審視各業務發展時，認為Thomas Cook商業模式可以改變，因此有意引入戰略合作夥伴，但未有設下相關時間表。

集團預計，至2025年將新開設17家Club Med渡假村，徐秉璸表示，內地將以每年增加2至3家度假村的步伐推動，海外市場已簽約10個新度假村，今年將在加拿大、法國等地新設4家度假村，並會加大東南亞市場的發展，料資本開支仍是9000萬至1億歐元的平穩水平。

 

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