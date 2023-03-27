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澳門擬推海外客跨境交通優惠 中信里昂提升賭收預測41%

澳門繼於今年初推動港客訪澳的交通票務優惠之後，正計劃於4月中至6月底再推出跨境交通票務優惠，對象將擴展至經香港抵澳的海外旅客，希望通過香港的交通優勢吸引更多國際旅客訪澳。對象範圍涵蓋海外及台灣。

澳門旅遊局局長文綺華在當地接受傳媒訪問時表示，當局知道澳門的酒店業界已努力招聘人手，希望讓酒店客房供應量盡快上軌道，而今年當地亦將有新酒店逐步投運，相信有助提升旅客承載量。

此外，中信里昂證券發表最新報告指，澳門的賭收恢復速度超過其預期，增長動力緊穩，由3月1日至22日，訪澳旅客已恢復至2019年疫情前65%。酒店預訂情況健康，房價指數反映出來的每晚客房造價達3427元，比紀錄高水平3516元接近。其提升澳門今、明兩年賭收的預測41%及13%，分別達到1650億澳門元及2100億澳門元。經調高至後，其所作的預測比行業的共識水平還要分別高10%及3%。同時其亦因應提升濠賭股今、明兩年的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）58%及7%，分別達到490億元及680億元，相當於2019年的68%及95%。

六大博彩企業中，唯獨銀河娛樂（0027）股價上升0.68%，高見51.95元，餘皆下跌，跌幅最大為澳門博彩（0880），跌2.3%，收報3.76元。

 

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