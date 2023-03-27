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恒指收市跌347點 科指跌2.8% 齊跌穿250天線 成交增3% 北水14日淨流入

內地首兩月工業企業利潤大降，顯示需求尚未完全恢復，加上馬雲拒絕回國報道刊出後，又突然在旗下媒體及教育機構公布現身內地，「ATM」午後轉弱，伙匯控（0005）齊齊拖累大市表現，美團（3690）午後跌穿今早低位，阿里（9988）由最多升5.4%，轉為倒跌，騰訊（0700）跌穿50天線。美期歐股上升，亞股個別發展，利率期貨對5月、6月息口預期，與上周五變動不大。

恒指今早低開63點，高位升23點，低位跌406點，全日高低波幅429點。通訊服務、金融、非必需消費品股推低恒指。上升股份比例為21.07%，下跌為43.23%，無升跌為35.69%。

恒指收市跌347點或1.75%，報19567點，大市成交金額1271億元，較上日增加3.39%，是3月23日1363.06億元成交後最多；國指跌146點或2.15%，報6648點。恒生科技指數收報4105點，跌2.82%。

藍籌股成交金額668.46億元，佔大市成交52.59%；科指成份股成交金額471.5億元，佔大市成交37.09%；國指成份股成交金額586.79億元，佔大市成交46.16%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.28%，至133.96億元，佔大市成交10.53%。牛熊證成交金額67.14億元，減少13.05%；窩輪成交金額66.81億元，增加4.05%。

騰訊（0700）、美團（3690）、匯控（0005）拖累大市。新地（0016）、藥明生物（2269）、農夫山泉（9633）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，59隻下跌，1隻無升跌。農夫山泉（9633）升1.34%，收報45.5元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌8.08%，收報7.39元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）創52周高，見38.5元，收報37.75元，升2.03%；跌幅最大的是美團（3690）收報131.4元，跌6.28%。

恒指下試10天線(19489.42點)，跌穿20天線(19821.37點)、100天線(19649.13點)及250天線(19837.73點)。科指跌穿250天線(4133.74點)，下試100天線(4064.81點)。

北水南下合計淨流入42.64億元，較上日減少30.67%，連續第14日流入，累計流入439.78億元，對上一次連續14日淨流入是2022年10月25日。南水北上合計淨流出6.94億元人民幣，較上日增加196.43%，連續第2日流出，累計流出9.28億元。

午後消息股表現

復星旅文（0656）徐曉亮：不會出售旅文業務，料至2025年新設17間Club Med度假村。收報6.05元，跌4.27%。

雲谷教育：馬雲今天在雲谷，一直沒有遠離。今早有報道指，馬雲拒絕中國邀請回國，將專注於研究農業技術。阿里爸爸（9988）收報85.25元，跌0.06%。

at.home推消費券孖住賞優惠，購物滿指定金額可享2000元扣減再送千元現金券。歐化傢俬（1711）收報0.182元，無升跌。

新奥能源（2688）今年資本開支80至90億人民幣。新奧能源純利錄58.7億人幣，按年削逾兩成。收報101.7元，跌0.29%。

中渝置地（1224）：環球市場不穩，在港只揀最靚項目投資。中渝置地去年轉蝕19億。見52周低1.7元，收報1.71元，無升跌。

招行（3968）：今年息差料續承壓，惟能以貸款增長彌補。收報39.3元，跌1.75%。

中國海外宏洋（0081）去年少賺38%，末期息15仙。收報3.31元，跌1.49%。

日清食品（1475）去年多賺逾4%，每股派15.16仙。收報6.7元，升0.3%。

建滔積層板（1888）去年少賺72%，末期息20仙。收報9.21元，跌3.76%。

建滔集團（0148）去年少賺66%，末期息75仙。收報26.35元，跌4.01%。

兆科眼科（6622）授予KDP獨家權利，於韓國分銷阿托品眼藥水。收報3.74元，跌1.06%。

百度（9888）「文心一言」應用產品發布會臨時取消。收報149.5元，跌3.17%。

今早及隔晚消息股表現

快狗打車（2246）全年虧損擴大至12億人幣，不派息。創上市新低，見2.13元，收報2.23元，跌2.62%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，康師傅（0322）收報14.18元，跌0.28%。康希諾生物（6185）收報47.6元，升1.06%。海螺（0914）收報26.7元，跌4.3%。復星醫藥（2196）收報22.2元，無升跌。綠城中國（3900）收報9.75元，跌4.04%。鴻福堂（1446）收報0.3元，無升跌。華住集團（1179）收報37.4元，跌3.23%。有線（1097）收報0.048元，升2.13%。叙福樓（1978）創52周高，見1.33元，收報1.33元，升3.1%。超媒體控股（0072）收報0.91元，跌1.09%。中國外運（0598）收報2.6元，跌2.62%。

國藥（1099）全年多賺9.8%，勝預期，增派息至0.82元。收報22.5元，跌1.32%。

西王特鋼（1266）去年蝕逾13億人，核數師對持續經營有重大疑慮。收報0.136元，跌8.72%。

復星旅遊（1992）去年虧損顯著收窄至5.45億元人幣。收報9.83元，升1.13%。

太保（2601）去年少賺8.3%，末期息稍增至1.02元人幣。收報20.2元，跌1.94%。

天德化工（0609）去年多賺1.3倍，得益通脹推升日用品營業額。收報2.23元，跌8.98%。

紫金礦業（2899）去年純利升28％至200億元人幣。收報12.6元，跌1.56%。

中石化（0386）去年少賺8％至662億元人幣，料今年能實現整體好轉。收報4.53元，跌3.41%。

中國財險（2328）全年純利增長19%。收報7.38元，跌2.51%。

中國神華（1088）純利增42%，末期息2.55元人民幣。收報24.15元，跌5.29%。

招行（3968）派息增14%，光銀多賺3%。招行收報39.3元，跌1.75%。光銀（6818）收報2.4元，跌2.83%。

中國建材（3323）去年純利斬半，賺79.6億人幣。收報6.34元，跌8.51%。

小米（1810）第四季經調整溢利按年跌67%，好過預期，去年淨利潤跌87.2%。收報12元，跌3.54%。

電視廣播（0511）裁員5%，孫玉菡：關注有關消息，勞工處將提供協助。收報9.99元，升2.36%。

港交所（0388）：料數月後將有首批特專科技公司上市。收報333.2元，跌2.57%。

友邦（1299）申請增設人民幣櫃台。收報80.55元，跌1.23%。

碧瑤（1397）發盈喜，料去年賺半億，按年颷近3倍。收報0.47元，升16.05%。

美團王興減持理想（2015），套現近3億。收報90.5元，跌2.32%。

DAVID WEBB增持安樂工程（1977）。收報1.31元，升0.77%。

香格里拉（0069）去年虧損錄1.59億美元，按年收窄逾四成。收報7.02元，升1.74%。

美團（3690）第四季蝕10.8億人幣，按年收窄八成，較預期好。收報131.4元，跌6.28%。

稻草熊娛樂（2125）去年少賺7成，不派息。收報1.08元，跌5.26%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見20.6元，收報19.98元，升1.94%；思派健康（0314）創上市新高，見32.25元，收報32.25元，升14.36%；登輝控股（1692）創上市新高，見3.26元，收報3.24元，升1.25%；亦辰集團（8365）創上市新高，見1.52元，收報1.52元，升17.83%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8321.3元，收報8321.3元，升0.02%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1058.9元，收報1058.9元，升0.08%；卓悅控股（0653）創52周高，見0.17元，見52周低0.11元，收報0.12元，升0.84%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.16元，收報13.4元，跌1.18%；叙福樓（1978）創52周高，見1.33元，收報1.33元，升3.1%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；中國北大荒（0039）創52周高，見0.23元，收報0.227元，升15.82%；激成投資（0184）創52周高，見2.93元，收報2.93元，升1.03%；鼎立資本（0356）創52周高，見0.138元，收報0.127元，跌3.79%；興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.3元，收報0.099元，跌26.12%。

破頂指數成份股包括，金山軟件（3888）創52周高，見38.5元，收報37.75元，升2.03%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.46元，收報0.475元，跌10.38%；景瑞（1862）低見0.184元，收報0.193元，跌3.98%；康達環保（6136）低見0.475元，收報0.49元，跌2%；滇池水務（3768）低見1.04元，收報1.04元，跌24.64%；僑雄國際（0381）低見0.039元，收報0.042元，跌4.55%；稀鎂科技（0601）低見0.201元，收報0.22元，跌0.45%；威訊控股（1087）低見0.415元，收報0.415元，跌7.78%；工蓋有限公司（1421）低見0.38元，收報0.38元，跌9.52%；慕尚集團控股（1817）低見2.43元，收報2.43元，跌3.19%；煜盛文化（1859）低見0.085元，收報0.088元，跌60%。

45隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）創52周高，見0.17元，低見0.11元，收報0.12元，升0.84%；保利協鑫（3800）低見1.84元，收報1.87元，跌1.06%；山水水泥（0691）低見1.4元，收報1.4元，跌2.1%；中國汽車內飾（0048）低見0.355元，收報0.36元，跌5.26%；誼礫控股（0076）低見0.35元，收報0.36元，跌11.11%；正商實業（0185）低見0.9元，收報0.9元，跌7.22%；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；景福集團（0280）低見0.35元，收報0.385元，升1.32%；國華（0370）低見0.214元，收報0.214元，跌14.4%。

異動股

上升異動股，包括，NEXION TECH（8420）收報0.077元，升42.59%；中泛控股（0715）收報0.028元，升33.33%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.225元，升32.35%；生活概念（8056）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升25%；復興亞洲（0274）收報0.13元，升23.81%；萬星控股（8093）收報0.185元，升23.33%；飛天雲動（6610）收報3.39元，升20.21%；民商創科（1632）收報0.36元，升20%；飛霓控股（8480）收報0.315元，升18.87%；盛源控股（0851）收報0.415元，升18.57%。

下跌異動股，包括，煜盛文化（1859）創上市新低，見0.085元，收報0.088元，跌60%；陽光油砂（2012）見52周低0.88元，收報0.9元，跌30.77%；脈資資源（8186）收報0.27元，跌28.95%；興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.3元，收報0.099元，跌26.12%；滇池水務（3768）創上市新低，見1.04元，收報1.04元，跌24.64%；比高集團（8220）收報0.255元，跌21.54%；高奧士國際（8042）收報0.082元，跌19.61%；合豐集團（2320）收報0.086元，跌18.1%；阜博集團（3738）收報3.25元，跌17.93%；鷹瞳科技（2251）收報15.38元，跌17.75%。

 

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