文章日期：2023年3月27日 15:09
中國商務部部長王文濤會見蘋果(美：AAPL)行政總裁庫克。王文濤介紹了中國式現代化的主要特徵和內涵，強調中國堅定不移推進高水平開放，穩步推動規則、規制、管理、標準等製度型開放，願為包括蘋果公司在內的外資企業提供良好的環境和服務。
雙方就蘋果在華發展、穩定產業鏈供應鍊等議題進行了交流。
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