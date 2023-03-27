中國商務部部長王文濤會見蘋果(美：AAPL)行政總裁庫克。王文濤介紹了中國式現代化的主要特徵和內涵，強調中國堅定不移推進高水平開放，穩步推動規則、規制、管理、標準等製度型開放，願為包括蘋果公司在內的外資企業提供良好的環境和服務。