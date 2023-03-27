合併首兩月計，整體出口貨值跌25.4%，商品進口貨值下跌18.9%。首兩個月錄得有形貿易逆差710億元，相等於商品進口貨值的11.0%。

政府發言人表示，首兩個月商品出口貨值在外圍環境疲弱下按年顯著下跌。輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。

展望未來，預期先進經濟體增長放緩在短期內會繼續令香港的出口表現受壓。不過，內地經濟加快復蘇，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析，輸往亞洲的整體出口貨值下跌10.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌23.1%）、印度（跌18.5%）、台灣（跌15.9%）、新加坡（跌14.2%）和內地（跌12.7%）。另一方面，輸往韓國（升30.0%）和越南（升10.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌22.6%）。

進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌49.1%）、新加坡（跌34.0%）、台灣（跌30.1%）和日本（跌9.8%）。同時，來自印度（升37.3%）、越南（升12.1%）和內地（升6.7%）的進口貨值則錄得升幅。

首兩月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌39.5%）、台灣（跌32.6%）、內地（跌31.0%）和印度（跌24.6%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌42.0%）、新加坡（跌28.5%）、台灣（跌23.8%）、內地（跌22.0%）、越南（跌19.7%）和日本（跌19.7%）。

按主要貨品類別分析，2月部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減209億元，跌13.4%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減55億元，跌16.5%）和「專業、科學及控制用儀器及器具」（減47億元，跌36.3%）。另一方面，「非鐵金屬」（增34億元，升109.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減363億元，跌21.7%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減49億元，跌18.2%）和「專業、科學及控制用儀器及器具」（減25億元，跌20.6%）。同時，「非金屬礦物製品」（增87億元，升77.8%）的進口貨值則錄得升幅。

首兩月，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減997億元，跌27.3%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減374億元，跌39.9%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減199億元，跌20.9%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減964億元，跌26.6%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減274億元，跌37.5%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減182億元，跌19.3%）。

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