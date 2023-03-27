moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港2月進出口跌幅收窄 均遠好過預期

政府統計處公布，2月出口按年跌幅收窄，由上月的跌36.7%，縮窄至跌8.8%，連續10個月於負數，但好過預期的跌28%，是去年6月跌6.4%後最佳。進口方面，亦由上月的按年跌30.2%，縮至跌4.1%，雖連續8個月於負數，但跌幅好過預期的23%，同為去年6月後最佳。

合併首兩月計，整體出口貨值跌25.4%，商品進口貨值下跌18.9%。首兩個月錄得有形貿易逆差710億元，相等於商品進口貨值的11.0%。

政府發言人表示，首兩個月商品出口貨值在外圍環境疲弱下按年顯著下跌。輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。

展望未來，預期先進經濟體增長放緩在短期內會繼續令香港的出口表現受壓。不過，內地經濟加快復蘇，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析，輸往亞洲的整體出口貨值下跌10.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌23.1%）、印度（跌18.5%）、台灣（跌15.9%）、新加坡（跌14.2%）和內地（跌12.7%）。另一方面，輸往韓國（升30.0%）和越南（升10.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌22.6%）。

進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌49.1%）、新加坡（跌34.0%）、台灣（跌30.1%）和日本（跌9.8%）。同時，來自印度（升37.3%）、越南（升12.1%）和內地（升6.7%）的進口貨值則錄得升幅。

首兩月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌39.5%）、台灣（跌32.6%）、內地（跌31.0%）和印度（跌24.6%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌42.0%）、新加坡（跌28.5%）、台灣（跌23.8%）、內地（跌22.0%）、越南（跌19.7%）和日本（跌19.7%）。

按主要貨品類別分析，2月部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減209億元，跌13.4%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減55億元，跌16.5%）和「專業、科學及控制用儀器及器具」（減47億元，跌36.3%）。另一方面，「非鐵金屬」（增34億元，升109.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減363億元，跌21.7%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減49億元，跌18.2%）和「專業、科學及控制用儀器及器具」（減25億元，跌20.6%）。同時，「非金屬礦物製品」（增87億元，升77.8%）的進口貨值則錄得升幅。

首兩月，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減997億元，跌27.3%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減374億元，跌39.9%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減199億元，跌20.9%）。

 

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減964億元，跌26.6%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減274億元，跌37.5%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減182億元，跌19.3%）。

其他報道

Nvidia首席技術官：加密貨幣對社會沒有任何貢獻

雅廸全年多賺58% 末期息多派43%

全日沽空金額200億元 比率15.7% 盈富沽空金額最多

康師傅去年少賺31% 遜預期 末期息連特別息派46.72分

恒指收市跌347點 科指跌2.8% 齊跌穿250天線 成交增3% 北水14日淨流入

澳門擬推海外客跨境交通優惠 中信里昂提升賭收預測41%

證監會：寬免中介人及持牌人士牌照年費

復星徐曉亮：不會出售旅文業務 料至2025年新設17間Club Med度假村

沙特國家銀行董事長辭職 早前拒援助瑞信 

雲谷教育：馬雲今天在雲谷 一直沒有遠離