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中國建材料今年再降負債率10%  資本開支330億元

中國建材（3323）去年削減派息45.5%至每股派0.378元（人民幣，下同），按派息比率計則達40%，較2021年36%提升4個百分點。公司董事長周育先指出，2022年的分紅實際比率其實比2021年還有所提高，而在中國建材邁向18歲（2006年上市），未來一年至幾年將有較大的轉型，未來經營指標將向高質量發展，當中過去一直維持30%的分紅指標，但母公司中國建材集團仍是希望上市公司能多分紅，事實上非上市股份公司或有限公司更有著高達50%以上的分紅，作為經營團隊，除了市值要維護，分紅是非常重要的邏輯，公司將為股東、機構投資者等創造更高的價值。

管理層指出，2023年後中國建材股份將向新材料轉型，往後新材料的收入、利潤貢獻比例都會上升，現在股份公司層面上百億級銷售收入的業務包括玻璃纖維、風電葉片、石膏板﹔而2023年50億級銷售收入的業務就會有碳纖維、鋰膜，也希望防水也能達到50億級，也會針對培養一些十億級銷售收入業務，如氫能源用氣瓶、石墨新材料等。

至於負債率方面，去年負債率按年僅下降0.9個百分點至77%，周育先指，負債率仍有下降空間，亦會提升經營性現金流。管理層則指出，負債率降至77%，已符預期，今年將繼續降負債率，預計今年淨現金預計達400多億，綜合考慮付息、分紅後，以及今年所需要的330億資本開支，目標為多降負債率10個百分點或以上。

不過管理層強調，未來投資者不應只關注負債率問題，因為目前國內的環境對央企有利，保持負債對公司如新材料等的發展有助，且風險可控。目前公司PB連續十年少於1，無法從市場補充資本，若要繼續發展就需要創造更多利潤、現金流，在穩經營及負債前題下，應抓住機遇發展，保持適當負債。加上中美利率倒掛下，負債並不是負擔，而可創造價值。此外，公司亦可為新材料業務引入新股東，公司旗下7個A股上市公司亦可以在A股上融資。

管理層又提到，從趨勢上來看，以往公司指會從基本建材業務的現金流反哺新材料業務，但從最新兩年的業務情況來看或預期再兩年，新材料自身的現金流就足以支付自身的資本開支，甚至超過。若基本建材或新材料領域在國際化或收購機會，希望股東能在短期內容忍公司利用負債去解決及獲取機會。

談到水泥業務的復蘇，管理層表示，市場悲觀的人不少，但公司還是比較謹慎樂觀，料未來三至五年還是在平台期﹔短期來看也謹慎樂觀，今年需求會穩中有升，可能至2-3%﹔基建將拉動需求增長3至5%、但房地產仍在築底過程中，需求可能略減或持平，其他的都基本持平，綜合需求是穩中有升。

至於不少央企已落實股權激勵方案，中國建材卻一直未有推出。管理層表示，股份公司層面的股權激勵將會在2023年底前落地，實際上已準備了方案，董事會也已討論，但涉及到經營班子快到期，將待新班子到任才落地。

 

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