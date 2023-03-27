洪、畢兩人進一步知會董事會，彼等已獲內地法律顧問告知，倘反壟斷局決定著手調查先前收購事項，擬出售事項的完成可能會延遲，甚至受到實際限制，此乃假設根據擬出售事項進行有關股份轉讓，亦會觸發根據反壟斷法向反壟斷局進行申報的要求，在此情況下，僅在反壟斷局就先前收購事項之調查做出決定後，擬出售事項的相關交易方能獲反壟斷局審查及批准，以符合反壟斷法的規定。集團指，今次股份交割，須待該協議的條件達成後，方告作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

根據新巨豐提出收購紛美的公告指，今次交易需取得發展和改革委員會相關主管部門、商務主管部門備案相關法律法規要求的其他必要批准，才能成事。今次洪、畢兩人出手前，紛美董事會在3月9日已先行出手，反對而非支持怡策出售其股份，並認為若新巨豐成為股東，會因為新巨豐的大客，與紛美現有大客構成競爭及導致關係緊張，甚至直言已經影響到2月份的業務量。直至今晚，怡和控股及新巨豐均未見公告交代事件。紛美今日收報1.63元，跌4.1%。