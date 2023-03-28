道瓊斯工業平均指數收漲194點，升幅0.61%，報32432點。標普500指數收漲6點，升幅0.17%，報3977點。納斯達克綜合指數收跌55點，或0.47%，報11768點。

高盛升1.91%，報318.53美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻39點，而微軟跌1.49%，報276.38元，拖低道指27點。

科技股方面，蘋果收市報158.28元，跌1.22%，谷歌母公司Alphabet收市報102.46元，跌2.82%，亞馬遜收市報98.04元，跌0.09%，Facebook收市報202.84元，跌1.53%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.05%，報444點。德國DAX指數收漲1.14%，報15127點；法國CAC 40指數漲0.91%，報7078點；英國富時100指數收漲0.9%，報7471點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.2%，報6881點。

美國10年期債息屆乎3.3613%至3.5431%，收市升至3.5299%，是3月21日後收市新高。美國2年期債息屆乎3.7667%至4.029%，收市升至3.9952%，是3月21日後收市新高。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎40.518基點至50.789基點，收市報46.742基點，是3月22日後收市最闊。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎117.97基點至136.832基，收市報118.845基點，是3月21日後收市最窄。

道指曾升最多1.01%，高見32564點，是3月22日後最高。收市報32432.08點，是3月21日後收市新高。連升3日，累計升401.97點，對上一次連升3日是3月3日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月16日。

標指曾升最多0.83%，高見4003.83點，是3月23日後最高。收市報3977.53點，是3月21日後收市新高，當日報4002.87點。連升3日，累計升40.56點，對上一次連升3日是3月6日。連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是3月22日。

納指曾跌最多0.72%，低見11739.05點，是3月24日後最低。收市報11768.84點，是3月22日後收市新低，當日報11669.96點。

其他報道

北水增持商湯 減持南方恆生科技

泰加擬發債集40億注入吳宇饋贈公司