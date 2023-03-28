CFTC執行部門首席法律顧問Gretchen Lowe在聲明中稱，「被告自己的電子郵件和聊天紀錄反映出幣安的合規努力一直是虛假的，幣安一再故意選擇把利潤置於守法之上」。

該機構表示，趙長鵬、Lim及其他高級管理人員未能妥善監督幣安的活動，並採取了違反美國法律的措施，其中包括指導美國客戶使用虛擬專用網絡(VPN)來掩蓋其所在地，並指示與美國有關的「VIP客戶」——通常是機構市場參與者——以殼公司名義在幣安開戶。

CFTC還稱，幣安未能實施有效的反洗錢計劃，也沒有採取必要的保障措施，以確定客戶的真實身份。訴狀稱，至少截至2022年5月，幣安並未提起一宗美國可疑活動報告。

CFTC還表示，幣安自己2020年8月的文件顯示，該平台從衍生品交易中賺取6,300萬美元費用，其約16%的賬戶被認定為美國客戶持有。

CFTC在訴狀中表示，「被告人在培育幣安美國客戶群時無視適用的聯邦法律，因為這樣做有利可圖」。

CFTC指稱該公司故意破壞文件，同時，在趙長鵬的指示下，幣安經常使用加密消息應用程序Signal與美國客戶溝通。

CFTC至少從2021年以來就一直在調查幣安是否未能阻止美國居民買賣加密貨幣衍生品。按照CFTC的規定，如果平台允許美國人交易這類產品，那麼就需在該機構註冊。

幣安表示，「我們過去兩年進行了大量投資，以確保我們的平台上沒有活躍的美國用戶」，其已經擴大了合規團隊，投入重金來加強監督，並採取了重大行動阻止美國人使用其全球交易平台。

趙長鵬發聲明稱，CFTC的訴狀「對事實的陳述似乎不完整，我們不認同訴狀中對許多問題的描述」，他嚴格遵守幣安的政策，包括針對擁有上市細節等非公開信息的人的政策。

CFTC為民事政府機構，不能對公司提起刑事指控或尋求將個人入刑。然而，該監管機構提起的案件可能導致對公司和個人的巨額罰款和其他處罰。

除CFTC外，據彭博社報道，美國國稅局以及聯邦檢察官一直在調查幣安是否遵從了反洗錢義務。美國證券交易委員會一直在審查該交易所是否支持了未註冊證券的交易。

比特幣隔晚曾挫4.54%，今早曾再挫0.12%，現升0.11%。

其他報道

美國銀行股反彈 道指3連升 收漲194點 美起訴幣安及趙長鵬 比特幣曾挫4.54%

北水增持商湯 減持南方恆生科技

泰加擬發債集40億注入吳宇饋贈公司