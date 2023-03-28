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港股ADR升79點 夜期高水70點 比亞迪、中芯、農夫山泉、申洲、萬洲等業績

美股向上，港股ADR升79點或0.41%，報19647點，即月恒指夜期升35點，報19638點，夜期高水70點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.06%，折合報362.59元；阿里巴巴（9988）跌0.87%，折合報84.5元；美團（3690）升0.01%，折合報131.41元；匯控（0005）升2.25%，折合報52.81元；建行（0939）跌0.34%，折合報4.97元。

道期現升0.095%；標期現升0.1%；納期現升0.18%。日股現升0.28%，韓股現升0.43%，澳股現升1.11%。

VIX指數隔晚跌5.24%或1.14點，報20.6點。

紐油現升0.17%或0.12美元，報72.94美元；布油現升0.05%或0.03美元，報78.16美元；金價現升0.08%或1.66美元，報1958.33美元；LME 銅期貨隔晚升0.47%或42.5美元，報8964美元。美國10年期債息現跌0.21%或0.0076厘，報3.5223厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，農夫山泉（9633）、比亞迪（1211）、申洲國際（2313）、萬洲（0288）、中芯國際（0981）、雅生活服務（3319）、商湯（0020）、永旺（0984）、比亞迪電子（0285）、藍月亮（6993）、華潤萬象（1209）、南航（1055）、嘉里物流（0636）、明源雲（0909）、順豐同城（9699）、先施（0244）、電視廣播（0511）、呷哺呷哺（0520）

達勢（1405）上市，定價46元。

招商局集團以逾8.6億元收購優品360（2360）共49%股權，出價較市價折讓逾29%。

有線寬頻（1097）撇減收費電視牌相關費用2.41億，全年虧損8.86億，負資產達7.39億。

紛美（0468）主席等人向反壟斷局舉報，促追究怡和6年前入股交易。

民行（1988）去年純利升2.58%。

交銀國際（3329）去年盈轉虧，蝕29.8億。

世茂服務（0873）盈警，指去年蝕不超過9億人幣。

西王特鋼去年蝕逾13億人幣，核數師對持續經營有重大疑慮。

電視廣播（0511）最大基金股東Silchester減持股份，套現695萬元。

騰訊（0700）回購96萬股，涉3.52億元。

中國建材（3323）料今年再降負債率10%，資本開支330億元。

軟銀減持商湯（0020），套現5億。

百度（9888）在閉門會議上發布企業級大語言模型平台「文心千帆」。

雅廸（1585）全年多賺58%，末期息多派43%。

康師傅（0322）去年少賺31%，遜預期，末期息連特別息派46.72分。

 

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