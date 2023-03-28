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恒指今早高開120點 科指升0.75%升穿250天線 達勢上市無升跌

 

恒指今早高開120點或0.62%，報19688點，大市成交金額23億元；國指今早高開31點或0.48%，報6680點。恒生科技指數開市報4136點，升0.75%。金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為10.76%，下跌為3.19%，無升跌為86.04%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。美團（3690）、阿里巴巴（9988）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌50隻升，11隻下跌，15隻無升跌。中升（0881）升4.38%，報38.15元，是升幅最大的藍籌，康師傅（0322）跌5.22%，報13.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，3隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報18.8元，升3.64%；跌幅最大的是美團（3690）開市報128元，跌2.59%。

恒指續低於100天線(19699.15點)。科指升穿250天線(4131.68點)，10天線(4016.86點)上試20天線(4018.81點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，農夫山泉（9633）開市報45.5元，無升跌。比亞迪（1211）開市報210.8元，升1.35%。申洲國際（2313）開市報81.5元，升0.37%。萬洲（0288）開市報4.49元，升0.22%。中芯國際（0981）開市報17.82元，升0.68%。雅生活服務（3319）開市報7.46元，跌0.13%。商湯（0020）開市報2.81元，無升跌。永旺（0984）無成交，報0.88元。比亞迪電子（0285）開市報23.35元，升1.97%。藍月亮（6993）無成交，報4.74元。華潤萬象（1209）開市報38.5元，升0.52%。南航（1055）無成交，報5.42元。嘉里物流（0636）開市報12.94元，升0.62%。明源雲（0909）無成交，報4.92元。順豐同城（9699）無成交，報11.24元。先施（0244）無成交，報0.255元。電視廣播（0511）開市報10元，升0.1%。呷哺呷哺（0520）開市報6.38元，升1.27%。

達勢（1405）上市，定價46元。開市報46元，無升跌。

招商局集團以逾8.6億元收購優品360（2360）共49%股權，出價較市價折讓逾29%。開市報2.12元，跌14.86%。

有線寬頻（1097）撇減收費電視牌相關費用2.41億，全年虧損8.86億，負資產達7.39億。開市報0.045元，跌6.25%。

紛美（0468）主席等人向反壟斷局舉報，促追究怡和6年前入股交易。開市報1.65元，升1.23%。

民行（1988）去年純利升2.58%。開市報2.66元，無升跌。

交銀國際（3329）去年盈轉虧，蝕29.8億。無成交，報0.465元。

世茂服務（0873）盈警，指去年蝕不超過9億人幣。開市報2.05元，跌4.21%。

西王特鋼（1266）去年蝕逾13億人幣，核數師對持續經營有重大疑慮。無成交，報0.136元。

電視廣播（0511）最大基金股東Silchester減持股份，套現695萬元。開市報10元，升0.1%。

騰訊（0700）回購96萬股，涉3.52億元。開市報366.8元，升1.1%。

中國建材（3323）料今年再降負債率10%，資本開支330億元。開市報6.38元，升0.63%。

軟銀減持商湯（0020），套現5億。開市報2.81元，無升跌。

百度（9888）在閉門會議上發布企業級大語言模型平台「文心千帆」。開市報153元，升2.34%。

雅廸（1585）全年多賺58%，末期息多派43%。開市報18.72元，升0.43%。

康師傅（0322）去年少賺31%，遜預期，末期息連特別息派46.72分。開市報13.44元，跌5.22%。

破頂股表現

破頂股包括，亦辰集團（8365）創上市新高，見1.55元，開市報1.55元，升1.97%；金山軟件（3888）創52周高，見38.5元，開市報38.5元，升1.99%；中國投資開發（2909）無成交，報0.8元。

破頂指數成份股包括，金山軟件（3888）創52周高，見38.5元，開市報38.5元，升1.99%。

2隻股份創52周低，包括電訊數碼控股（6033）低見1.65元，開市報1.65元，跌0.6%；中國醫療集團（8225）低見0.232元，開市報0.232元，跌10.77%。

異動股

上升異動股，包括，帝王實業控股（1950）開市報0.115元，升15%；順騰國際控股（0932）開市報0.085元，升14.86%；豐德麗控股（0571）開市報0.365元，升14.06%；信能低碳（0145）開市報0.2元，升12.36%；金輝（0137）開市報1元，升11.11%；恩典生命科技（2112）開市報0.62元，升8.77%；正商實業（0185）開市報0.97元，升7.78%；貴州銀行（6199）開市報1.94元，升6.59%；上海証大（0755）開市報0.022元，升4.76%；中升（0881）開市報38.15元，升4.38%。

下跌異動股，包括，優品360（2360）開市報2.12元，跌14.86%；超盈國際控股（2111）開市報1.12元，跌11.11%；中國醫療集團（8225）見52周低0.232元，開市報0.232元，跌10.77%；卓越商企服務（6989）開市報3.07元，跌10.76%；ＭＩ能源（1555）見52周低0.05元，開市報0.05元，跌9.09%；萬物雲（2602）開市報34.45元，跌7.89%；中基長壽科學（0767）開市報0.042元，跌6.67%；有線（1097）開市報0.045元，跌6.25%。

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