歷峰集團的首席財務官Burkhart Grund在表示，內地一些出境遊旅客慢慢在泰國、日本、甚至杜拜等地方出現。

歷峰集團行政總裁Jerome Lambert表示，「隨著內地到歐洲的航班增加，我們將看到更多出境遊旅客回來」。

Grund表示，疫情期間，歷峰集團更多地轉向依賴內地客在國內的奢侈品需求，現在該公司在內地的業務遠超過疫情前的規模。去年12月該公司業務來到低點，因80%以上的內地員工感染了新冠病毒。Grund說在中國取消了新冠動態清零政策後，國內需求目前在反彈。

其他報道

迪士尼：本周起通知被裁的員工 第二輪通知將於4月開始 涉數千名員工

匯控澳洲子公司CEO：收購矽谷銀行英國「很有道理」 機會不常有

滬深三大指數個別走 人行淨投放960億人幣

恒指今早高開120點 科指升0.75%升穿250天線 達勢上市無升跌

港股ADR升79點 夜期高水70點 比亞迪、中芯、農夫山泉、申洲、萬洲等業績

美CFTC起訴幣安及趙長鵬 「幾年前就該註冊」

美國銀行股反彈 道指3連升 收漲194點 美起訴幣安及趙長鵬 比特幣曾挫4.54%

北水增持商湯 減持南方恆生科技

泰加擬發債集40億注入吳宇饋贈公司