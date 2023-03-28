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歷峰集團：內地遊客重返亞洲、澳洲 尚未重返歐洲市場

持有卡地亞(Cartier)等品牌的歷峰集團(Richemont)表示，內地遊客開始重返整個亞洲和澳洲市場，助力提振了這些市場的奢侈品消費，但尚未重返歐洲市場。

歷峰集團的首席財務官Burkhart Grund在表示，內地一些出境遊旅客慢慢在泰國、日本、甚至杜拜等地方出現。

歷峰集團行政總裁Jerome Lambert表示，「隨著內地到歐洲的航班增加，我們將看到更多出境遊旅客回來」。

Grund表示，疫情期間，歷峰集團更多地轉向依賴內地客在國內的奢侈品需求，現在該公司在內地的業務遠超過疫情前的規模。去年12月該公司業務來到低點，因80%以上的內地員工感染了新冠病毒。Grund說在中國取消了新冠動態清零政策後，國內需求目前在反彈。

 

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