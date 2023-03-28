港元現報7.8498元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多2點子，報7.8496元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.45點子至1.22524%；1星期HIBOR跌5.67點子至2.73655%；2星期HIBOR跌3.93點子至2.83833%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.96點子至3.71935%；6個月期HIBOR跌3.28點子至4.02446%；12個月期HIBOR跌4.19點子至4.1822%。

美元指數現報102.586貶值0.271點或0.26%。

美元1個月期LIBOR報4.83057%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6338%，連續5日擴闊，利差是2023年3月20日後最低，當日差距為-1.7624%。

對上一次連續5日擴闊，是2023年2月13日，當日利差報-2.3742%。

其他報道

標普：恒大重組計劃緩解債權人擔憂 但談判料很艱難

馬斯克：蓋茨對AI能的理解依然有限

歷峰集團：內地遊客重返亞洲、澳洲 尚未重返歐洲市場

迪士尼：本周起通知被裁的員工 第二輪通知將於4月開始 涉數千名員工

匯控澳洲子公司CEO：收購矽谷銀行英國「很有道理」 機會不常有

滬深三大指數個別走 人行淨投放960億人幣

恒指今早高開120點 科指升0.75%升穿250天線 達勢上市無升跌

港股ADR升79點 夜期高水70點 比亞迪、中芯、農夫山泉、申洲、萬洲等業績

美CFTC起訴幣安及趙長鵬 「幾年前就該註冊」

美國銀行股反彈 道指3連升 收漲194點 美起訴幣安及趙長鵬 比特幣曾挫4.54%

北水增持商湯 減持南方恆生科技

泰加擬發債集40億注入吳宇饋贈公司