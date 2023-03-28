港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌6.38點子至3.19673%，是3月20日後最低，當日報2.98988%。對上一次連跌5日是3月20日，當日拆息報2.98988%。
港元現報7.8498元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多2點子，報7.8496元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.45點子至1.22524%；1星期HIBOR跌5.67點子至2.73655%；2星期HIBOR跌3.93點子至2.83833%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.96點子至3.71935%；6個月期HIBOR跌3.28點子至4.02446%；12個月期HIBOR跌4.19點子至4.1822%。
美元指數現報102.586貶值0.271點或0.26%。
美元1個月期LIBOR報4.83057%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6338%，連續5日擴闊，利差是2023年3月20日後最低，當日差距為-1.7624%。
對上一次連續5日擴闊，是2023年2月13日，當日利差報-2.3742%。
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