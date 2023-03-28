moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌5日 隔夜息跌10點子

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌6.38點子至3.19673%，是3月20日後最低，當日報2.98988%。對上一次連跌5日是3月20日，當日拆息報2.98988%。

港元現報7.8498元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多2點子，報7.8496元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.45點子至1.22524%；1星期HIBOR跌5.67點子至2.73655%；2星期HIBOR跌3.93點子至2.83833%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.96點子至3.71935%；6個月期HIBOR跌3.28點子至4.02446%；12個月期HIBOR跌4.19點子至4.1822%。

美元指數現報102.586貶值0.271點或0.26%。

美元1個月期LIBOR報4.83057%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6338%，連續5日擴闊，利差是2023年3月20日後最低，當日差距為-1.7624%。

對上一次連續5日擴闊，是2023年2月13日，當日利差報-2.3742%。

 

其他報道

標普：恒大重組計劃緩解債權人擔憂 但談判料很艱難

馬斯克：蓋茨對AI能的理解依然有限

歷峰集團：內地遊客重返亞洲、澳洲 尚未重返歐洲市場

迪士尼：本周起通知被裁的員工 第二輪通知將於4月開始 涉數千名員工

匯控澳洲子公司CEO：收購矽谷銀行英國「很有道理」 機會不常有

滬深三大指數個別走 人行淨投放960億人幣

恒指今早高開120點 科指升0.75%升穿250天線 達勢上市無升跌

港股ADR升79點 夜期高水70點 比亞迪、中芯、農夫山泉、申洲、萬洲等業績

美CFTC起訴幣安及趙長鵬 「幾年前就該註冊」

美國銀行股反彈 道指3連升 收漲194點 美起訴幣安及趙長鵬 比特幣曾挫4.54%

北水增持商湯 減持南方恆生科技

泰加擬發債集40億注入吳宇饋贈公司