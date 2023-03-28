恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，「我們很高興與安達保險合作，為恒生客戶提供一般保險服務，以滿足他們多元化及不斷增長的保障需求。憑藉我們在數碼分銷渠道上的優勢，客戶將可便捷地獲取一系列一般保險方案」。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝指出，「恒生將與安達保險攜手推出優質的一般保險產品，為客戶締造價值及提供保障。在我們市場領先地位的基礎上，恒生將進一步拓展本地保險業務，同時積極探索大灣區的增長機會」。

安達保險香港及澳門地區總裁 Scott Simpson 表示，「與香港領先的本地銀行 – 恒生銀行合作，為雙方締造了一個良好機會，去滿足這個充滿活力市場中的個人及商業客戶的保障需要。我們期望能攜手為恒生銀行的客戶開發度身訂造的保險方案，為他們與銀行的連繫增值」。

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