恒生（0011）公布，與安達保險(Chubb)簽訂為期15年獨家一般保險分銷協議，根據該項協議，安達保險將爲恒生客戶在香港提供全面的個人及商業一般保險產品和方案。協議將於7月起啟動。
恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，「我們很高興與安達保險合作，為恒生客戶提供一般保險服務，以滿足他們多元化及不斷增長的保障需求。憑藉我們在數碼分銷渠道上的優勢，客戶將可便捷地獲取一系列一般保險方案」。
恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝指出，「恒生將與安達保險攜手推出優質的一般保險產品，為客戶締造價值及提供保障。在我們市場領先地位的基礎上，恒生將進一步拓展本地保險業務，同時積極探索大灣區的增長機會」。
安達保險香港及澳門地區總裁 Scott Simpson 表示，「與香港領先的本地銀行 – 恒生銀行合作，為雙方締造了一個良好機會，去滿足這個充滿活力市場中的個人及商業客戶的保障需要。我們期望能攜手為恒生銀行的客戶開發度身訂造的保險方案，為他們與銀行的連繫增值」。
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