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恒指半日升139點 金融股推高大市 科指升0.5% 北水暫15日流入

隔晚美國銀行股上升，港上市金融股亦向上，匯控（0005）半日升1.55，友邦（1299）升1.92%推高大市。半日大市上升股份比例為24.72%，下跌為26.14%，無升跌為49.13%。恒指今早高開120點，高位升229點，低位跌8點，高低波幅237點。

恒指半日升139點或0.71%，報19707點，大市成交金額519億元；國指升46點或0.7%，報6695點。恒生科技指數收報4127點，升0.53%。

藍籌股成交金額161.72億元，佔大市成交31.15%；科指成份股成交金額170.02億元，佔大市成交32.75%；國指成份股成交金額209.8億元，佔大市成交40.42%。

窩輪及牛熊證成交金額減少29.4%，至94.57億元，佔大市成交18.22%。牛熊證成交金額45.85億元，減少31.7%；窩輪成交金額48.72億元，減少27.08%。

匯控（0005）、美團（3690）、工行（1398）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、藥明生物（2269）、李寧（2331）拖累大市。

藍籌53隻升，20隻下跌，3隻無升跌。中升（0881）升3.28%，收報37.75元，是升幅最大的藍籌，康師傅（0322）跌11.28%，收報12.58元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報377.6元，升4.08%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報6.04元，跌4.28%。

恒指高於100天線(19699.34點)、10天線(19535.37點)，受制於20天線(19817.45點)，250天線(19829.01點)。科指反覆升穿250天線(4131.64點)，10天線(4015.93點)上試20天線(4018.34點)。

北水南下合計淨流入10.33億元，較上日減少75.77%，連續第15日流入，累計流入450.12億元，對上一次連續15日淨流入是2022年10月26日。南水北上合計淨流出16.78億元人民幣，較上日增加141.8%，連續第3日流出，累計流出26.07億元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，農夫山泉（9633）收報45.9元，升0.88%。比亞迪（1211）收報208.6元，升0.29%。申洲國際（2313）收報80.55元，跌0.8%。萬洲（0288）收報4.47元，跌0.22%。中芯國際（0981）收報17.74元，升0.23%。雅生活服務（3319）收報7.53元，升0.8%。商湯（0020）收報2.73元，跌2.85%。永旺（0984）收報0.88元，無升跌。比亞迪電子（0285）收報23.3元，升1.75%。藍月亮（6993）收報4.75元，升0.21%。華潤萬象（1209）收報38.95元，升1.7%。南航（1055）收報5.49元，升1.29%。嘉里物流（0636）收報12.92元，升0.47%。明源雲（0909）收報4.9元，跌0.41%。順豐同城（9699）收報11.02元，跌1.96%。先施（0244）收報0.255元，無升跌。電視廣播（0511）收報9.31元，跌6.81%。呷哺呷哺（0520）收報6.22元，跌1.27%。

達勢（1405）上市，定價46元。收報46元，無升跌。

招商局集團以逾8.6億元收購優品360（2360）共49%股權，出價較市價折讓逾29%。收報2.13元，跌14.46%。

有線寬頻（1097）撇減收費電視牌相關費用2.41億，全年虧損8.86億，負資產達7.39億。收報0.046元，跌4.17%。

紛美（0468）主席等人向反壟斷局舉報，促追究怡和6年前入股交易。收報1.62元，跌0.61%。

民行（1988）去年純利升2.58%。收報2.69元，升1.13%。

交銀國際（3329）去年盈轉虧，蝕29.8億。收報0.46元，跌1.08%。

世茂服務（0873）盈警，指去年蝕不超過9億人幣。收報2.07元，跌3.27%。

西王特鋼（1266）去年蝕逾13億人幣，核數師對持續經營有重大疑慮。收報0.136元，無升跌。

電視廣播（0511）最大基金股東Silchester減持股份，套現695萬元。收報9.31元，跌6.81%。

騰訊（0700）回購96萬股，涉3.52億元。收報377.6元，升4.08%。

中國建材（3323）料今年再降負債率10%，資本開支330億元。收報6.38元，升0.63%。

軟銀減持商湯（0020），套現5億。收報2.73元，跌2.85%。

百度（9888）在閉門會議上發布企業級大語言模型平台「文心千帆」。收報150.6元，升0.74%。

雅廸（1585）全年多賺58%，末期息多派43%。收報18.9元，升1.39%。

康師傅（0322）去年少賺31%，遜預期，末期息連特別息派46.72分。收報12.58元，跌11.28%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見20.7元，收報19.72元，跌1.3%；思派健康（0314）創上市新高，見33.25元，收報32.1元，跌0.47%；登輝控股（1692）創上市新高，見3.28元，收報3.28元，升1.23%；亦辰集團（8365）創上市新高，見1.62元，收報1.36元，跌10.53%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.55元，收報5.51元，升1.85%；金山軟件（3888）創52周高，見39.65元，收報38.7元，升2.52%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；天安（0028）創52周高，見4.42元，收報4.42元，升9.95%；中國北大荒（0039）創52周高，見0.232元，收報0.21元，跌7.49%；朗生醫藥（0503）創52周高，見1.88元，收報1.76元，升8.64%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.045元，收報0.041元，跌6.82%；坤集團（0924）創52周高，見0.7元，收報0.7元，升6.06%；承輝國際（1094）創52周高，見1.6元，收報1.21元，升5.22%。

破頂指數成份股包括，金山軟件（3888）創52周高，見39.65元，收報38.7元，升2.52%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，德泰新能源集團（0559）低見0.01元，收報0.011元，跌15.38%；工蓋有限公司（1421）低見0.37元，收報0.37元，跌2.63%；ＭＩ能源（1555）低見0.035元，收報0.038元，跌30.91%；煜盛文化（1859）低見0.073元，收報0.076元，跌13.64%；泰和小貸（1915）低見0.405元，收報0.405元，跌3.57%；德利機械（2102）低見0.171元，收報0.171元，跌2.29%；世紀集團國際（2113）低見0.122元，收報0.122元，跌6.15%；京西國際（2339）低見0.225元，收報0.225元，跌8.54%；力高健康生活（2370）低見1.54元，收報1.79元，跌0.56%；光榮控股（9998）低見0.131元，收報0.131元，跌7.09%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，山水水泥（0691）低見1.39元，收報1.39元，跌0.71%；誼礫控股（0076）低見0.34元，收報0.36元，無升跌；HYPEBEAST（0150）低見0.31元，收報0.315元，跌1.56%；銀建國際（0171）低見0.26元，收報0.28元，跌1.75%；正商實業（0185）低見0.9元，收報0.91元，升1.11%；順誠（0531）低見0.26元，收報0.26元，無升跌；中港石油（0632）低見0.15元，收報0.15元，跌1.32%；中國鑄晨８１（0810）低見0.6元，收報0.63元，升1.61%；TEAMWAY INTL GP（1239）低見0.06元，收報0.064元，升6.67%；未來發展控股（1259）低見0.048元，收報0.051元，升2%。

異動股

上升異動股，包括，順騰國際控股（0932）收報0.094元，升27.03%；植華集團（1842）收報0.295元，升24.47%；長安仁恒（8139）創52周高，見2.5元，收報1.69元，升22.46%；拉近網娛（8172）收報0.09元，升20%；欣融國際（1587）收報0.72元，升18.03%；東勝旅遊（0265）收報0.06元，升17.65%；懶豬科技（8379）收報0.127元，升16.51%；聯合能源集團（0467）收報0.93元，升16.25%；零跑（9863）收報36.6元，升15.09%。

下跌異動股，包括，ＭＩ能源（1555）創上市新低，見0.035元，收報0.038元，跌30.91%；新華聯合投資（8159）見52周低0.118元，收報0.118元，跌28.48%；國瑞健康（2329）收報0.174元，跌20.91%；遠洋服務（6677）收報1.83元，跌17.94%；中泛控股（0715）收報0.023元，跌17.86%；道和環球（0915）收報0.113元，跌16.3%；德泰新能源集團（0559）創上市新低，見0.01元，收報0.011元，跌15.38%；卓越商企服務（6989）收報2.92元，跌15.12%；網龍（0777）收報14.6元，跌14.62%。

 

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