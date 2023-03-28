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華潤萬象終止收購祥生物業 去年核心多賺30.7% 末期派0.312元

去年成為物管「併購王」的華潤萬象（1209）最新公布，去年9月28日斥10.37億元人民幣（下同）收購浙江祥生物業100%股權的收購案終止。公告指出，雙方進一步磋商及討論後，決定不再進行收購事項。股權轉讓協議將因此宣告終止，訂約雙方的所有義務與責任亦按股權轉讓協議終止。

華潤萬象指出，終止收購事項將不會對集團之現有業務、營運及財務狀況造成重大不利影響。

2022年業績方面，華潤萬象去年多賺27.9%至22.06億元，核心純利則升30.7%至22.25億元﹔每股盈利0.967元，每股核心盈利則為0.975元。公司建議派每股末期息0.312元，按年升13%。

集團去年收入按年升35.4%至120.16億元，其中，住宅物業管理服務板塊收入為78.02億元，按年增長46.9%；商業運營及物業管理服務板塊為42.14億元，按年增長18.2%。全年毛利率微跌1個百分點至30.1%。

按業務分類計的毛利率，住宅物業管理服務的毛利率為18.9%，按年跌0.4個百分點，集團指主要受收併購公司產生無形資產攤銷影響，剔除無形資產攤銷影響後，該板塊毛利率為19.8%，按年增長0.5個百分點。商業運營及物業管理服務毛利率升2.1個百分點至50.7%，則主要得益於有效的成本控制及經營效率的提升。

集團去年市場推廣開支為1.512億元，按年增長160.3%，主要由於集團隨着外拓力度加大市場拓展費用增加所致。

截至2022年底的資產負債率44.6%，較去年底增長8.9個百分點，集團去年底包括受限制銀行存款的銀行存款和現金總額為127.23億元，按年跌8.65%，主要由於收併購及償還境外貸款支出。

集團提供物業管理服務的不含購物中心項目的在管建築面積為2.91億平方米，提供商業運營服務的已開業購物中心數量為84個，已開業寫字樓數量為27個，並有2個已開業購物中心分租項目。

 

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