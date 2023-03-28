申洲國際（2313）公布，全年純利按年升35%，達45.6億元人民幣(下同)，符預期的45.5億元。收入277.8億元，按年升16.5%，略高於預期的272.8億元。毛利率由去年同期的24.3%降至22.1%，差過預期的24%。末期息0.85港元，多過去年同期的0.57港元。
運動類產品銷售額佔總銷售額約75.1%，銷售額上升約18.5%，主因歐美運動類產品需求上升。休閒類產品銷售額佔總銷售額約20.7%，銷售額上升約21.8%，主因為日本休閒類產品需求強勁所致。
內衣類產品銷售額佔總銷售額約3.0%，銷售額下降約21.3%。下跌主要原因為日本內衣需求下跌所致。其他針織品（當中主要為口罩）銷售額佔總銷售額約1.2%，銷售額下跌約27.8%，主因口罩產品下跌所致。
年內，集團之寧波基地因受新冠疫情影響，經歷了二次各約半個月時間的局部停產，此外，全球市場的需求轉弱導致客戶的庫存壓力上升，使得集團在下半年的產能利用率受到一定影響。
公司指，鑒於目前之行業環境，因全球衣服總需求疲弱，各大客戶仍處於去庫存過程，預期2023年之上半年集團之產能利用率尚不能達到理想水平，營業收入較2022同期存在下跌之可能，而展望需求形勢的變化，下半年總體會呈逐步回升的趨勢。
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