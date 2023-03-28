集團指，盈利下跌是由於內地房地產市場銷售疲弱，導致部分結轉項目的毛利率顯著下滑，行業前景仍不明朗，故物業存貨減值撥備有所增加。集團去年為發展中及持作出售物業之減值虧損為5.43億元，2021年為2.04億元。

去年集團收入按年增35.7%至411.27億元，合約銷售金額同比下降11%至502億元，去年共取得10個開發項目，年內新增土地儲備總建築面積174.2萬平方米。去年來自物業管理公司收入共10.77億元，按年增5.5%，管理物業項目266個，在管面積約4,688.9萬平方米，按年增長7.3%。

保利置業去年資產負債比率為79.4%，按年跌0.9個百分點，包括應付票據的尚未償還之銀行及其他借款為800.48億元，90%為人民幣計值，10%為港元計值。當中一年內要償還的佔24%或191.11億元、兩至五年內償還的佔42%或336.94億元、五年後償還的佔11%或88.79億元。

集團指，包括應付票據38.9%銀行及其他借貸以固定息率計息，而餘下61.1%則以浮動息率計息。因此，在利率不確定或波動或其他適當情況下，將考慮使用對沖工具（包括利率掉期）管理利率風險。

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