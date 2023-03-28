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太興去年轉虧 蝕4315萬元 末期息2.5仙 全年派息跌33%

太興集團（6811）公布去年全年業績，股東應佔虧損4315.3萬元，當中包括物業廠房及設備以及使用權資產減值虧損402０萬元，去年同期賺9971.6萬元，每股虧損4.3仙，末期息2.5仙，連同已派發之中期2.5仙，全年派息5仙，按年跌32.89%。

受疫情影響，收益減少約15.7%至26.75億元。集團指，其他收入及收益主要為政府補助5190萬元，當中包含已收取與2019年冠狀病毒疫情相關的紓困補貼。

截至去年底止， 集團餐廳網絡擁有209間餐廳，按年減少10間。其中亞參雞飯收益按年提升33.4%至1.94億元；敏華冰廳收益7.2億元，按年跌5.35%；茶木錄得收益2.73億元，按年跌25.18%。太興錄得收益10.53億元，按年跌28.06%。

 

 

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