自2016年起，Neuralink一直開發大腦植入晶片，希望能夠治愈癱瘓及失明等疾病。《路透》早前報道，美國FDA曾以重大安全問題為由，拒絕Neuralink進入人體測試階段的申請。

消息人士指，Neuralink一直在與總部位於亞利桑那州鳳凰城的神經疾病治療和研究機構Barrow Neurological Institute洽商，以助展開人體試驗，但是次洽談未必會促成合作，Neuralink內部亦討論了與其他中心開展合作。Neuralink的代表未作出回應。

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