moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

馬斯克旗下大腦晶片初創Neuralink 據報覓得人體試驗合作伙伴

《路透》引述知情人士報道，馬斯克（Elon Musk）旗下大腦晶片植入初創公司Neuralink與美國大型神經外科中心接洽，作為潛在的臨床試驗合作伙伴。如果獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准，將準備展開人體試驗。

自2016年起，Neuralink一直開發大腦植入晶片，希望能夠治愈癱瘓及失明等疾病。《路透》早前報道，美國FDA曾以重大安全問題為由，拒絕Neuralink進入人體測試階段的申請。

消息人士指，Neuralink一直在與總部位於亞利桑那州鳳凰城的神經疾病治療和研究機構Barrow Neurological Institute洽商，以助展開人體試驗，但是次洽談未必會促成合作，Neuralink內部亦討論了與其他中心開展合作。Neuralink的代表未作出回應。

 

其他報道

太興去年轉虧 蝕4315萬元 末期息2.5仙 全年派息跌33%

深圳國際去年少賺65% 末期息0.257元

保利置業去年核心少賺17.3% 末期息0.048港元

申洲全年多賺35% 符預期 末期息0.85元

華潤萬象終止收購祥生物業 去年核心多賺30.7% 末期派0.312元

石四藥去年多賺43% 末期息8仙

恒指半日升139點 金融股推高大市 科指升0.5% 北水暫15日流入

「新債王」岡拉克估計美國經濟數月後開始衰退 今年或減息數次

龍光據報約兩周後向債權人提供更詳細債務重組建議

恒生與安達保險簽15年獨家一般保險分銷協議

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌5日 隔夜息跌10點子

標普：恒大重組計劃緩解債權人擔憂 但談判料很艱難

馬斯克：蓋茨對AI的理解依然有限

歷峰集團：內地遊客重返亞洲、澳洲 尚未重返歐洲市場

迪士尼：本周起通知被裁的員工 第二輪通知將於4月開始 涉數千名員工

 