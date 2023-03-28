匯豐最新的FinFit研究顯示，財政非常健康人士平均持有4種投資及保險產品，相對財政不健康的群組只得1.6 種。
另外，匯豐明日將舉行「匯豐FinFit請你食兩餸飯」活動，透過匯豐宣傳車 「FinFit號」於不同地方送出兩餸飯券。
只要見到FinFit號，立即打卡，上載帖文或限時動態到個人社交平台並hashtag #匯豐FinFit及追蹤HSBC Facebook 同Instagram 專頁，即可獲FinFit兩餸飯券一張！
3月29日（三）銅鑼灣記利佐治街（名店坊外）
3月30日（四）中環皇后大道中（中環中心對面）
3月31日（五）中環租庇利街（中環街市對出）
4月1日（六）銅鑼灣百德新街（銅鑼灣名珠城對出）
4月3日（一）中環皇后大道中（中環中心對面）
4月4日（二）中環租庇利街（中環街市對出）
時間：
平日 - 上午11時30分至下午2時30分
玩法：
2. 上載 Facebook 或 IG 帖文或限時動態，並hashtag #匯豐FinFit
3. 追蹤HSBC HK Facebook 同Instagram 專頁
4. 即獲兩餸飯換領券一張，數量有限，送完即止。
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