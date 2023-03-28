moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯豐FinFit請食兩餸飯

匯豐最新的FinFit研究顯示，財政非常健康人士平均持有4種投資及保險產品，相對財政不健康的群組只得1.6 種。

另外，匯豐明日將舉行「匯豐FinFit請你食兩餸飯」活動，透過匯豐宣傳車 「FinFit號」於不同地方送出兩餸飯券。

只要見到FinFit號，立即打卡，上載帖文或限時動態到個人社交平台並hashtag #匯豐FinFit及追蹤HSBC Facebook 同Instagram 專頁，即可獲FinFit兩餸飯券一張！

「匯豐FinFit請你食兩餸飯」活動詳情

日期及地點：

3月29日（三）銅鑼灣記利佐治街（名店坊外）

3月30日（四）中環皇后大道中（中環中心對面）

3月31日（五）中環租庇利街（中環街市對出）

4月1日（六）銅鑼灣百德新街（銅鑼灣名珠城對出）

4月3日（一）中環皇后大道中（中環中心對面）

4月4日（二）中環租庇利街（中環街市對出）

時間：

平日 - 上午11時30分至下午2時30分

週末 - 下午3時至6時

 

玩法：

1. 見到FinFit號，立即打卡

2. 上載 Facebook 或 IG 帖文或限時動態，並hashtag #匯豐FinFit

3. 追蹤HSBC HK Facebook 同Instagram 專頁

4. 即獲兩餸飯換領券一張，數量有限，送完即止。

 

其他報道

中投擬下半年在港舉辦國際諮詢委員會會議

領展供股認購率240%

馬斯克旗下大腦晶片初創Neuralink 據報覓得人體試驗合作伙伴

半日沽空金額63億元 騰訊沽空金額最多

太興去年轉虧 蝕4315萬元 末期息2.5仙 全年派息跌33%

深圳國際去年少賺65% 末期息0.257元

保利置業去年核心少賺17.3% 末期息0.048港元

申洲全年多賺35% 符預期 末期息0.85元

華潤萬象終止收購祥生物業 去年核心多賺30.7% 末期派0.312元

石四藥去年多賺43% 末期息8仙

恒指半日升139點 金融股推高大市 科指升0.5% 北水暫15日流入