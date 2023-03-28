恒生表示，香港就業市場以至整體經濟的復蘇，將有賴於今年旅遊業的復蘇的步伐。事實上，今年首兩個月的數據已然出現了初步回暖跡象。2月份旅客總數增至近146萬人，而去年同期僅為2600人，預計隨著全面通關，今年剩餘時間的旅客人數將顯著上升。

同時，內地經濟增長速度加快將為本地經濟提供支持，內地今年經濟增長目標5%左右，作為香港最緊密的貿易夥伴，內地經濟增長加快能通過增加跨境商業活動來促進本地經濟復蘇。

恒生亦提到，經濟的下行風險依然存在。最重大的風險仍然是全球經濟放緩，今年1月份香港對外貿易數據疲軟就證明了這一點。雖然數據或會因基數效應在今年稍後時間有所改善，但全球經濟放緩將繼續影響對外貿易以及其他相關的經濟行業。

恒生指，整體而言，相信今年香港經濟將會復蘇，近期公佈優於預期的經濟數據亦支持其推論。因此，將今年香港經濟增長預測由3.5%上調至4.0%。

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