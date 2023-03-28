公司早前預期去年度虧損約7.9億至8.3億元，相較二零二一年度虧損6.47億元，蝕多1.8億元。假設此數不變，TVB節流計劃至少要七折完成，才可以「打和」。而盈警所指的非現金減值撥備，亦可能預示了資源管理優化方案，其實是徹底轉型，以劇集內容服務電商渠道。

TVB解釋因為疫情及抗疫措施對經濟及市場帶來衝擊、電視業面臨新時代洗禮，決定是要保障業務可持續發展。這算是照劇本鋪排伏線，即內地廣泛接受電商直播作為零售及娛樂活動，預期對旗下藝員主持直播帶貨的需求持續。

但據了解，TVB內部對新業務發展及安排都嗤之以鼻（小股東可能感受不同，順應（股）民意？）。不少人猜測裁員及節流將帶有針對性，包括向資訊、製作、後勤等支持廣播業務的部門開刀，他們雖然不會在將軍澳電視城遊行，但部份人的確因為公司「不務正業」而知難而退，例如新聞部據了解便出現輕微震動。

筆者年初已在fb講「話TVB係2023狗股都得。大台甄选？」。先決條件當然是夠低殘，接著是觀察到鄰住買App登上下載排行榜，卻原來只是熱身，結果轉型、盈警、節流三部曲，被出走員工認為是虛火的直播帶貨，變成直播派貨。

本欄沒有內幕消息，但其後TVB果然開通運營三個抖音電商賬號——TVB識貨（港式甄選）、TVB識貨（美味甄選）和TVB識貨（香港嚴選）。「在賬號的短視頻中，可以看到諸多TVB藝人打call並與粉絲互動。」

真播帶貨的實際銷售收入多少並非關鍵，現階段只要做到繼續公佈合作方，及維持直播view數便可。而最重要係大市愈差，投資者對經濟前景愈欠信心，「大台甄選」便愈是向好，實情已可歸類為每隔幾個月便short squeeze一次的港產迷因股。

近年TVB銳意加強大灣區落地，透過愛奇藝等視頻平台合拍劇，但都走不出傳統廣播的電視框框。直到與淘寶合作，改行電商直播，借助強大網絡流量與藝人線上直播，帶動實時互動，為消費者提供電商新體驗，「預計可為集團帶來可觀收益」。

TVB是相信憑其品牌在內地的信任度及信譽，可以成為高價值消費品獨特的線上分銷渠道。同時，電商直播提供了一個從旗下藝員及品牌中實現額外價值的機會。換言之，既是西方講求的monetisation，又是北水標注的稀缺性。

雖然「大台甄選」的名目擺明是參考「東方甄選」，但可惜的是，對於「TVB藝人跨界直播，你會買單嗎？」這樣的問題，在2023年的微信朋友圈或深圳資本圈，似乎都沒有引起多大迴響，或許就繼續停留在83版射鵰的經典港式娛樂。

TVB當然希望將直播帶貨寫進業績，甚至列出數字。若參考中資券商對東方甄選的評價，同類股份短期要看GMV表現、直播間轉化率有沒有快速增長，新的貨品矩陣（就像東方甄選的「將進酒」、「看世界」等）要成為增長動力。中長期看，當然要看公司規模、矩陣、品牌的發展。

至於downside包括GMV波動對短期股價影響、直播電商行業政策變化的風險、主播團隊流失導致流量下跌、在供應鏈管理尚需積累經驗、產品質量或品質問題導致的聲譽風險，及本身廣播業務發展不及預期風險等。

當年殼王入主，不少人稱「玩財技」會令TVB變炒股，如今卻更加像一隻港概股。當阿叻和李佳芯都加入的時候，很快直播帶貨便out，但到時可以再來個ChatGPT企劃，與百度合作叫文心一言幫手寫個廿集的劇本，有齊大台理論元素，節流之餘，又可繼續在大灣區「賣埠」開源，雖然在削減節目資源後，或許TVB已不能播，亦播不起。

久利生