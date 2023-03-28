moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

【久利生專欄】當TVB變成港產迷因股

TVB發通告，決定大幅調整節目製作預算及遣散5%員工，目標節省2.6億元的年度營運現金支出。公司早前發盈警，筆者稱TVB或許會有後著，裁員不算意外，反而慳錢目標有「實數」卻超出預期。

公司早前預期去年度虧損約7.9億至8.3億元，相較二零二一年度虧損6.47億元，蝕多1.8億元。假設此數不變，TVB節流計劃至少要七折完成，才可以「打和」。而盈警所指的非現金減值撥備，亦可能預示了資源管理優化方案，其實是徹底轉型，以劇集內容服務電商渠道。

TVB解釋因為疫情及抗疫措施對經濟及市場帶來衝擊、電視業面臨新時代洗禮，決定是要保障業務可持續發展。這算是照劇本鋪排伏線，即內地廣泛接受電商直播作為零售及娛樂活動，預期對旗下藝員主持直播帶貨的需求持續。

但據了解，TVB內部對新業務發展及安排都嗤之以鼻（小股東可能感受不同，順應（股）民意？）。不少人猜測裁員及節流將帶有針對性，包括向資訊、製作、後勤等支持廣播業務的部門開刀，他們雖然不會在將軍澳電視城遊行，但部份人的確因為公司「不務正業」而知難而退，例如新聞部據了解便出現輕微震動。

筆者年初已在fb講「話TVB係2023狗股都得。大台甄选？」。先決條件當然是夠低殘，接著是觀察到鄰住買App登上下載排行榜，卻原來只是熱身，結果轉型、盈警、節流三部曲，被出走員工認為是虛火的直播帶貨，變成直播派貨。

本欄沒有內幕消息，但其後TVB果然開通運營三個抖音電商賬號——TVB識貨（港式甄選）、TVB識貨（美味甄選）和TVB識貨（香港嚴選）。「在賬號的短視頻中，可以看到諸多TVB藝人打call並與粉絲互動。」

真播帶貨的實際銷售收入多少並非關鍵，現階段只要做到繼續公佈合作方，及維持直播view數便可。而最重要係大市愈差，投資者對經濟前景愈欠信心，「大台甄選」便愈是向好，實情已可歸類為每隔幾個月便short squeeze一次的港產迷因股。

近年TVB銳意加強大灣區落地，透過愛奇藝等視頻平台合拍劇，但都走不出傳統廣播的電視框框。直到與淘寶合作，改行電商直播，借助強大網絡流量與藝人線上直播，帶動實時互動，為消費者提供電商新體驗，「預計可為集團帶來可觀收益」。

TVB是相信憑其品牌在內地的信任度及信譽，可以成為高價值消費品獨特的線上分銷渠道。同時，電商直播提供了一個從旗下藝員及品牌中實現額外價值的機會。換言之，既是西方講求的monetisation，又是北水標注的稀缺性。

雖然「大台甄選」的名目擺明是參考「東方甄選」，但可惜的是，對於「TVB藝人跨界直播，你會買單嗎？」這樣的問題，在2023年的微信朋友圈或深圳資本圈，似乎都沒有引起多大迴響，或許就繼續停留在83版射鵰的經典港式娛樂。

TVB當然希望將直播帶貨寫進業績，甚至列出數字。若參考中資券商對東方甄選的評價，同類股份短期要看GMV表現、直播間轉化率有沒有快速增長，新的貨品矩陣（就像東方甄選的「將進酒」、「看世界」等）要成為增長動力。中長期看，當然要看公司規模、矩陣、品牌的發展。

至於downside包括GMV波動對短期股價影響、直播電商行業政策變化的風險、主播團隊流失導致流量下跌、在供應鏈管理尚需積累經驗、產品質量或品質問題導致的聲譽風險，及本身廣播業務發展不及預期風險等。

當年殼王入主，不少人稱「玩財技」會令TVB變炒股，如今卻更加像一隻港概股。當阿叻和李佳芯都加入的時候，很快直播帶貨便out，但到時可以再來個ChatGPT企劃，與百度合作叫文心一言幫手寫個廿集的劇本，有齊大台理論元素，節流之餘，又可繼續在大灣區「賣埠」開源，雖然在削減節目資源後，或許TVB已不能播，亦播不起。

久利生