繼去年償還5億美元永續債後，集團今年又計劃將15億元人民幣永續債在今年全數清零。集團總借貸1401億元，當中一年內到期為269.06億元或19.2%。集團指，2023年境外到期的債務總額是7億美元，去年公司已融資9.5億美元，在去年底完成了1.2億美元的內保外貸、2月再完成了1.69億美元的內保外貸等，足以確保集團2023年到期債務被完全覆蓋，公司又會提前置換2024年到期債務，隨著銷售轉暖，認為集團資金鏈安全性提高。

問到目前市場的收併購機會方面，集團表示參與得不多，因「有些地不好，股東也複雜」等影響，加上綠城以前一些收併購案亦曾在後續過程中出現較多事情，故「收併購不是新一年的重點」，不過目前海南、廣東也會有一些收併購機會，也在考慮，但需「品質有保證、有錢賺就拿」。

對於樓市是否真正回暖，綠城管理層多次表示「謹慎樂觀」，但難單從今年首一至兩個月的銷售成績，就以此來決定房地產行業從此往上走。雖然三月份的客戶到訪量較二月份有所少幅調整，但主要是因競品增加及綠城的調升價格，惟仍明顯好於去年第四季及一季度，三月的推盤量亦高於以往，會留意市場熱度及可持續性。集團將會加強回款管理，認為2023年復蘇或是大概率的事，但全國可能仍出現冷熱不均的情況。

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