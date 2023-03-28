恒指今早高開120點，高位升307點，低位跌8點，高低波幅316點。上升股份比例為32.48%，下跌為29.29%，無升跌為38.21%。

恒指收市升216點或1.11%，報19784點，大市成交金額1061億元，較上日減少16.56%，是3月21日1024.33億元成交後最少；國指升81點或1.22%，報6729點。恒生科技指數收報4144點，升0.94%。

藍籌股成交金額530.02億元，佔大市成交49.95%；科指成份股成交金額360.94億元，佔大市成交34.01%；國指成份股成交金額462.46億元，佔大市成交43.58%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.34%，至120.11億元，佔大市成交11.31%。牛熊證成交金額61.71億元，減少8.08%；窩輪成交金額58.39億元，減少12.61%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、中移動（0941）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌56隻升，19隻下跌，1隻無升跌。騰訊（0700）升4.24%，收報378.2元，是升幅最大的藍籌，康師傅（0322）跌10.44%，收報12.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，11隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報39.85元，升4.59%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報6元，跌4.91%。

恒指曾下試10天線(19543.09點)但未有跌穿，曾升穿20天線(19821.31點)及250天線(19829.32點)，收市得而復失。收市升穿100天線(19700.11點)。科指升穿250天線(4131.71點)。

北水南下合計淨流入28.93億元，較上日減少32.15%，連續第15日流入，累計流入468.71億元，對上一次連續15日淨流入是2022年10月26日。南水北上合計淨流入3.54億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數即市表現

恒指曾升最多1.57%，是3月23日後最大升幅，高見19875.11點，是3月27日19938.77點後最高。今日收市報19784.65點，是3月24日後收市新高，當日報19915.68點。

科指曾升最多1.73%，是3月24日後最大升幅，高見4176.55點，是3月27日4209.71點後最高。收市報4144.12點，是3月24日後收市新高，當日報4224.85點。

國指曾升最多1.71%，是3月23日後最大升幅，高見6762.54點，是3月27日6777.26點後最高。收市報6729.76點，是3月24日後收市新高，當日報6794.8點。

午後消息股表現

兆科眼科（6622）：環孢素有望在明年首季推出 今年科研投資或稍增。收報3.68元，跌1.6%。

領展（0823）供股認購率240%。收報50.05元，跌0.6%。

太興（6811）去年轉虧 蝕4315萬元 末期息2.5仙 全年派息跌33%。收報1.01元，升2.02%。

深圳國際（0152）去年少賺65% 末期息0.257元。收報6.81元，跌1.02%。

保利置業（0119）去年核心少賺17.3% 末期息0.048港元。收報1.79元，跌1.1%。

申洲（2313）全年多賺35% 符預期 末期息0.85元。收報79.4元，跌2.22%。

華潤萬象（1209）終止收購祥生物業 去年核心多賺30.7% 末期派0.312元。收報39元，升1.83%。

石四藥（2005）去年多賺43% 末期息8仙。收報4.16元，升4%。

龍光（3380）據報約兩周後向債權人提供更詳細債務重組建議。收報0.88元，跌1.12%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，農夫山泉（9633）收報45.85元，升0.77%。比亞迪（1211）收報211.4元，升1.63%。萬洲（0288）收報4.47元，跌0.22%。中芯國際（0981）收報17.68元，跌0.11%。雅生活服務（3319）收報7.52元，升0.67%。商湯（0020）收報2.68元，跌4.63%。永旺（0984）收報0.89元，升1.14%。比亞迪電子（0285）收報23.2元，升1.31%。藍月亮（6993）收報4.76元，升0.42%。南航（1055）收報5.47元，升0.92%。嘉里物流（0636）收報13.04元，升1.4%。明源雲（0909）收報4.89元，跌0.61%。順豐同城（9699）收報11.26元，升0.18%。先施（0244）收報0.255元，無升跌。電視廣播（0511）收報9.48元，跌5.11%。呷哺呷哺（0520）收報6.25元，跌0.79%。

達勢（1405）上市，定價46元。收報45.95元，跌0.11%。

招商局集團以逾8.6億元收購優品360（2360）共49%股權，出價較市價折讓逾29%。收報2.15元，跌13.65%。

有線寬頻（1097）撇減收費電視牌相關費用2.41億，全年虧損8.86億，負資產達7.39億。收報0.051元，升6.25%。

紛美（0468）主席等人向反壟斷局舉報，促追究怡和6年前入股交易。收報1.63元，無升跌。

民行（1988）去年純利升2.58%。收報2.7元，升1.5%。

交銀國際（3329）去年盈轉虧，蝕29.8億。收報0.47元，升1.08%。

世茂服務（0873）盈警，指去年蝕不超過9億人幣。收報2.06元，跌3.74%。

西王特鋼（1266）去年蝕逾13億人幣，核數師對持續經營有重大疑慮。收報0.134元，跌1.47%。

電視廣播（0511）最大基金股東Silchester減持股份，套現695萬元。收報9.48元，跌5.11%。

騰訊（0700）回購96萬股，涉3.52億元。收報378.2元，升4.24%。

中國建材（3323）料今年再降負債率10%，資本開支330億元。收報6.44元，升1.58%。

軟銀減持商湯（0020），套現5億。收報2.68元，跌4.63%。

百度（9888）在閉門會議上發布企業級大語言模型平台「文心千帆」。收報152.2元，升1.81%。

雅廸（1585）全年多賺58%，末期息多派43%。收報18.96元，升1.72%。

康師傅（0322）去年少賺31%，遜預期，末期息連特別息派46.72分。收報12.7元，跌10.44%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見20.7元，收報18.98元，跌5.01%；思派健康（0314）創上市新高，見35.25元，收報32.45元，升0.62%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見4.48元，收報4.48元，升12%；登輝控股（1692）創上市新高，見3.4元，收報3.34元，升3.09%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見20元，收報19.92元，升6.41%；亦辰集團（8365）創上市新高，見1.62元，收報1.26元，跌17.11%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8322.75元，收報8322.75元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1060.7元，收報1060.7元，升0.06%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.67元，收報5.66元，升4.62%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；天安（0028）創52周高，見4.57元，收報4.49元，升11.69%；中國北大荒（0039）創52周高，見0.232元，收報0.21元，跌7.49%；激成投資（0184）創52周高，見2.93元，收報2.93元，無升跌；鼎立資本（0356）創52周高，見0.138元，收報0.138元，升8.66%；朗生醫藥（0503）創52周高，見1.88元，收報1.73元，升6.79%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.052元，收報0.049元，升11.36%。

破頂指數成份股包括，金山軟件（3888）創52周高，見39.65元，收報38.8元，升2.78%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，騰盛博藥（2137）低見4.49元，收報4.55元，跌9.18%；中原建業（9982）低見0.495元，收報0.495元，跌1%；聖馬丁國際（0482）低見0.13元，收報0.138元，跌4.17%；德泰新能源集團（0559）低見0.01元，收報0.013元，無升跌；高山企業（0616）低見0.039元，收報0.041元，跌2.38%；工蓋有限公司（1421）低見0.37元，收報0.37元，跌2.63%；中國天保集團（1427）低見0.175元，收報0.19元，跌8.21%；ＭＩ能源（1555）低見0.035元，收報0.04元，跌27.27%；基石控股（1592）低見0.079元，收報0.082元，升1.23%；慕尚集團控股（1817）低見2.36元，收報2.36元，跌2.88%。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，新火科技控股（1611）低見2元，收報2.03元，跌2.4%；保利協鑫（3800）低見1.8元，收報1.82元，跌2.67%；山水水泥（0691）低見1.39元，收報1.43元，升2.14%；誼礫控股（0076）低見0.29元，收報0.295元，跌18.06%；HYPEBEAST（0150）低見0.31元，收報0.315元，跌1.56%；銀建國際（0171）低見0.26元，收報0.28元，跌1.75%；正商實業（0185）低見0.9元，收報0.92元，升2.22%；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；順誠（0531）低見0.25元，收報0.255元，跌1.92%。

異動股

上升異動股，包括，世大控股（8003）收報0.35元，升50.21%；恆偉集團控股（8219）收報0.385元，升40%；富一國際控股（1470）收報0.111元，升23.33%；滙力資源（1303）收報0.37元，升21.31%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.145元，升20.83%；神話世界（0582）收報0.163元，升20.74%；威訊控股（1087）收報0.5元，升20.48%；植華集團（1842）收報0.285元，升20.25%；拉近網娛（8172）收報0.09元，升20%；懶豬科技（8379）收報0.13元，升19.27%；國茂控股（8428）收報0.55元，升18.28%。

下跌異動股，包括，ＭＩ能源（1555）創上市新低，見0.035元，收報0.04元，跌27.27%；世紀陽光（0509）平上市低位0.011元，收報0.013元，跌23.53%；飛天雲動（6610）收報2.61元，跌23.01%；遠洋服務（6677）收報1.73元，跌22.42%；悅達國際控股（0629）收報0.095元，跌19.49%；誼礫控股（0076）見52周低0.29元，收報0.295元，跌18.06%；亦辰集團（8365）創上市新高，見1.62元，收報1.26元，跌17.11%；超人智能（8176）收報0.4元，跌16.67%；CHINANEWENERGY（1156）收報0.138元，跌16.36%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.189元，跌16%。

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