談及今年業務前景，朱建輝表示，現時集裝箱業務恢復常態，但較疫情高峰時回落甚多，業界亦確實面臨大考驗，料今年表現將較疫情前「差得多」，但目前航運市況亦很難與疫情前比較，人力成本和船運力與疫情前截然不同。他又表示，難而評估全年業務走勢，將視乎經濟復蘇表現，若復蘇存在多項不確定性，集裝箱業務亦會有較大變數。

談及新業務，他表示公司著重綠色、數字化發展，於今年初成立的中遠海運綠色數智船舶服務公司，註冊資本約1億，主要為船舶提供節能減排、航行安全、備件/能源供應、船舶運維等全方位運營解決方案。他表示，新公司以輕資產配置為主，産品較多為軟件。

問及公司手頭現金達60億元會否有私有化的打算，朱建輝未有回應。

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