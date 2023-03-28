中遠海運國際（0517）去年全年純利按年升20%到3.47億元，每股末期股息按年升28%至11.5港仙，連同中期股息，全年派息22.5港仙，全年派息率達99%。問及今年會否維持派息比率，主席兼董事總經理朱建輝表示，派息政策需綜合性考量，評估如何維持股東利益最大化，股東更期望公司股價增長，透過提升企業業務價值為股東創造回報。問及今年回購規模，他表示，去年回購行動發揮有利作用，穩定市值，而今年會否繼續回購仍需評估市況，公司下一步投資新項目，綜合評估才能判斷。中遠海運國際去年共回購5126.2萬股，涉資1.18億元。
談及今年業務前景，朱建輝表示，現時集裝箱業務恢復常態，但較疫情高峰時回落甚多，業界亦確實面臨大考驗，料今年表現將較疫情前「差得多」，但目前航運市況亦很難與疫情前比較，人力成本和船運力與疫情前截然不同。他又表示，難而評估全年業務走勢，將視乎經濟復蘇表現，若復蘇存在多項不確定性，集裝箱業務亦會有較大變數。
談及新業務，他表示公司著重綠色、數字化發展，於今年初成立的中遠海運綠色數智船舶服務公司，註冊資本約1億，主要為船舶提供節能減排、航行安全、備件/能源供應、船舶運維等全方位運營解決方案。他表示，新公司以輕資產配置為主，産品較多為軟件。
問及公司手頭現金達60億元會否有私有化的打算，朱建輝未有回應。
其他報道
商湯全年虧損收窄至60億 經調整LBITDA則擴大3.7倍 不派息
恒指收市升216點 250天線得而復失 成交北水均減少 南水轉流入
馬斯克旗下大腦晶片初創Neuralink 據報覓得人體試驗合作伙伴
太興去年轉虧 蝕4315萬元 末期息2.5仙 全年派息跌33%
華潤萬象終止收購祥生物業 去年核心多賺30.7% 末期派0.312元
恒指半日升139點 金融股推高大市 科指升0.5% 北水暫15日流入
港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌5日 隔夜息跌10點子