moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中遠海運國際：今年集裝箱業務將視乎經濟復蘇表現

中遠海運國際（0517）去年全年純利按年升20%到3.47億元，每股末期股息按年升28%至11.5港仙，連同中期股息，全年派息22.5港仙，全年派息率達99%。問及今年會否維持派息比率，主席兼董事總經理朱建輝表示，派息政策需綜合性考量，評估如何維持股東利益最大化，股東更期望公司股價增長，透過提升企業業務價值為股東創造回報。問及今年回購規模，他表示，去年回購行動發揮有利作用，穩定市值，而今年會否繼續回購仍需評估市況，公司下一步投資新項目，綜合評估才能判斷。中遠海運國際去年共回購5126.2萬股，涉資1.18億元。

談及今年業務前景，朱建輝表示，現時集裝箱業務恢復常態，但較疫情高峰時回落甚多，業界亦確實面臨大考驗，料今年表現將較疫情前「差得多」，但目前航運市況亦很難與疫情前比較，人力成本和船運力與疫情前截然不同。他又表示，難而評估全年業務走勢，將視乎經濟復蘇表現，若復蘇存在多項不確定性，集裝箱業務亦會有較大變數。

談及新業務，他表示公司著重綠色、數字化發展，於今年初成立的中遠海運綠色數智船舶服務公司，註冊資本約1億，主要為船舶提供節能減排、航行安全、備件/能源供應、船舶運維等全方位運營解決方案。他表示，新公司以輕資產配置為主，産品較多為軟件。

問及公司手頭現金達60億元會否有私有化的打算，朱建輝未有回應。

 

其他報道

商湯全年虧損收窄至60億 經調整LBITDA則擴大3.7倍 不派息

OKX在港成立公司 申虛擬資產牌照

恒指收市升216點 250天線得而復失 成交北水均減少 南水轉流入

綠城中國︰未來兩年盈利前景明確 今年推貨3601億元

大家樂：港與內地通關後個別地區表現較佳

【久利生專欄】當TVB變成港產迷因股

恒生將今年香港GDP預測上調至4.0%

兆科眼科：環孢素有望在明年首季推出 今年科研投資或稍增

匯豐FinFit請食兩餸飯

中投擬下半年在港舉辦國際諮詢委員會會議

領展供股認購率240%

馬斯克旗下大腦晶片初創Neuralink 據報覓得人體試驗合作伙伴

半日沽空金額63億元 騰訊沽空金額最多

太興去年轉虧 蝕4315萬元 末期息2.5仙 全年派息跌33%

深圳國際去年少賺65% 末期息0.257元

保利置業去年核心少賺17.3% 末期息0.048港元

申洲全年多賺35% 符預期 末期息0.85元

華潤萬象終止收購祥生物業 去年核心多賺30.7% 末期派0.312元

石四藥去年多賺43% 末期息8仙

恒指半日升139點 金融股推高大市 科指升0.5% 北水暫15日流入

「新債王」岡拉克估計美國經濟數月後開始衰退 今年或減息數次

龍光據報約兩周後向債權人提供更詳細債務重組建議

恒生與安達保險簽15年獨家一般保險分銷協議

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌5日 隔夜息跌10點子

標普：恒大重組計劃緩解債權人擔憂 但談判料很艱難

馬斯克：蓋茨對AI的理解依然有限

歷峰集團：內地遊客重返亞洲、澳洲 尚未重返歐洲市場

迪士尼：本周起通知被裁的員工 第二輪通知將於4月開始 涉數千名員工