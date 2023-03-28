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OKX：冀提供以港幣結算虛擬資產交易 主攻散戶

全球交易量排名第二大的加密貨幣交易所（按交易量計算）兼行業領先Web3技術公司OKX今日宣布成立香港公司，並申請虛擬資產牌照。OKX 全球機構業務部董事總經理黎智凱表示，申請牌照後，首階段會以推出主流交易為主，料提供以比特幣、以太幣等貨幣，直接以港幣交易，冀望主攻零售客戶。目前公司未有為港人提供的交易服務，其APPS主要提供用戶體驗及教育內容。

黎智凱指，OKX由5年前成立，現時員工規模有約400多人。被問及領取牌照後，會否增加人手，他指公司除產品、技術外，亦有本港合規人員，足夠滿足牌照要求，不過在客服方面亦會增聘人手。

對於有消息指，金管局主動推動銀行及加密貨幣交易平台開展業務，黎智凱認為，此舉措反映政府開始了解，並牽頭擴張虛擬資產交易市場。公司暫未獲金管局邀請。早前已有兩間遞交虛擬資產牌照申請，他指歡迎與其他虛擬平台及傳統金融機構合作。

近期多間海外虛擬資產交易平台爆煲，市場消化消化後，他認為可加快整個行業發展及透明度，同時檢視公司有否足夠合規及儲蓄。

 

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