今日收市後，阿里便傳出業務重組和業務獨立上市消息。 張勇其後便向員工發信解釋重組的原因。

張勇表示，阿里自1999年成立，今次將迎來阿里24年來首次重要變革，「讓組織變敏捷，讓決策鏈路變短，讓響應變快」，為是次變革的初衷和根本目的。張勇又表示，此次調整后，除滿足上市公司合規要求外，阿里的中後台職能部門將全面「做輕、做薄」，集團將全面實行控股公司管理。而多年以來積累的中後台能力，將有序進入到相關業務集團和公司，為前台業務發展繼續發揮重要價值。

張勇最後又提及，市場的變化永不停止，新一代技術浪潮不斷涌現，不擁抱變化就會變得僵化，不改變自身就會被時代打敗，必須始終自我驅動，必須具備自我變革的勇氣，必須堅持走在自我變革的路上。

各集團的CEO 具體如下，成立雲智能集團由張勇兼任CEO；成立淘寶天貓商業集團，由戴珊（蘇荃）任CEO；成立本地生活集團，由俞永福擔任CEO；菜鳥集團繼續由萬霖擔任CEO；成立國際數字商業集團，蔣凡任CEO；成立大文娛集團由樊路遠（木華黎）擔任CEO。此外，其他具備條件的業務組織將設立多家業務公司，全面實行公司化管理。

阿里今日收報84.25元，全日跌1.2％， 美股盤前升7％