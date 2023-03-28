在收併購禹洲、中南、九洲物業後，華潤萬象去年新增合約面積達1.43億平方米，截至2022年底的住宅及其他物業管理業務覆蓋全國153個城市，在管建築面積2.80億平方米，合約建築面積3.36億平方米。問到集團的「十四五」目標是在2025年物業管理面積達到4億平方米，開業150個購物中心，會否調升目標時，管理層表示無調整目標的計劃，因華潤萬象核心經營策略是有質量的增長，不是以規模論，而且積極且高質量的增長，也是對資本市場的承諾的最好兌現。

至於去年派息比率由2021年的37%升至45%，管理層指是基於去年高質量的業績兌現，對股東最大的回報體現在派息層面，只要集團能夠沿著此盈收和利潤的增長速度，亦不排除提升股息。

問到內地REITs的不斷擴容，管理層認為對華潤萬象將是「重大機遇」，因集團過去二十年的高質量發展，已達至差異化的競爭優勢及品牌影響力，認為REITs的不斷擴容下，將加大華潤萬象在商管領域的機會，打開新的局面，並達至有質量的規模增長。

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