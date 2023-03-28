在三年疫情期間，不少活動由線下變為線上，特別是外賣及網購也是急速上升，但在今年逐步復常，Lubuds Group行政總裁鍾思朗(Louie)表示，香港食肆顧客人數在過去三個月己反彈至2018年高峰期的70%左右，而預期年底會反彈至90%。在三年疫情期間市民較少機會大班人出外享受美食，復常通關後，食肆生意急升。
Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，復常餐飲業一定率先回春， 故在上年8月已開始籌備與Lubuds Group合作，為Mastercard 卡主專享飲食優惠及獨持體驗。未來會繼續發展旗下Priceless 平台，加入本地不同合作伙伴。Mastercard亞太區高級副總裁及營銷和傳播主管Julie Nestor表示，未來萬事達卡會在消費者消費之人餘，也帶來將五感帶給消費者，特別未來實體卡面沒有卡號碼，遺失信用卡不用擔心被人拾獲及盜用。同時，卡的設計也會顧及視障人士，他們會知道在簽賬時該卡是屬於自己。
萬事達卡全球執行副總裁兼大中華區總裁常青表示，在疫情香港復常非常快，以萬事卡在今年首兩個月遊客在香港消費額較去年同期增長達2倍，同時線下消費增長更達300%，其中餐飲消費更達400%增長。而本地消費者消費亦有40%增長，其中餐飲消費更達100%增長。復常後線下交易更首度超過線上交易。
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