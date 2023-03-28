全年度計，富途錄得總收入按年增長7%至76.1億元，按Non-GAAP計實現淨利潤31.3億元，按年增加7.6%。截至去年尾，富途牛牛和moomoo App註册用戶數1958萬，按年增長12.7%；富途開戶客戶數達323萬，按年增長17.5%；年尾有資産客戶148.7萬。截至第四季度，客戶總資產4175億元，按年增加了2.4%，期內客戶留存率保持約98%左右高的水平。

富途控股創始人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示：「在面對着機遇與挑戰並存的外部環境下，很高興富途於2022年年內，依然能成功於各個市場的業務發展上保持良好的增長。未來，我們將會繼續堅持初心，以領先的金融科技實力賦能更多世界各地的投資者，繼續陪伴投資者共同成長。」。

去年第四季度富途香港用戶持續增加，佔本港成年人口比例達43%。期內45歲及以上投資者的交易活躍度進一步提升，交易次數按季增加14%。2022年全年，富途積極推動產品類別多元化；在加息環境下，於香港市場應市推出美國國債產品，並先後於4月及9月分別參與了港府綠色債券和銀色債券的發售，獲得了遍佈老、中、青三代投資者的認購。

去年富途也進一步加快了國際化步伐，當中moomoo在新加坡的用戶數突破當地20至70歲人口的25%，加強美國、澳洲當地市場的本地化營運，打造品牌價值，令品牌的形象於當地變得立體化

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