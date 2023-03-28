隨著防疫措施取消，中國重新開放，市場普遍預計內地經濟於今年第二季開始加快復蘇。中國內地CEO對本土經濟的發展形勢更為樂觀，當中中國內地有64%，香港則30%，全球平均為29%。近一半（48%）的中國內地CEO對其公司未來一年收入增長充滿信心，高於全球（42%）和香港CEO（18%）。

對於香港CEO而言，未來12個月對其公司收入增長最重要的增長市場是中國內地（65%）、美國（33%）和新加坡（33%）。全球CEO仍將美國（40%）、中國內地（23%）和德國（18%）視為最重要的市場。中國內地CEO認為最為重要的市場是澳洲（27%）、美國（25%）和日本（21%）。

羅兵咸永道中國稅務部主管合夥人黃佳認為，隨著中國積極推動國際合作，擴大規則、規制、管理、標準等制度開放，中國市場對外資的綜合吸引力仍有進一步提升的空間。貿易自由化，特別是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）和中國海合會自由貿易區，將會進一步加強中國經濟發展基本面。

去年10月和11月，羅兵咸永道對105個國家和地區的4,410名CEO展開調研。受訪者包括198名中國CEO，其中158名來自中國內地，40名來自香港。報告中的全球和地區資料按國家或地區名義GDP的比例加權得出，確保CEO的觀點在所有主要地區都具有代表性。

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