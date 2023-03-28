值得留意的是，雅生活在上市時曾公布其股息政策為，預計每年派付相當於除稅後利潤25%的股息，今次為上市後首次不派息。同時集團亦於今日公告「採納經修訂股息政策」，亦已不再將預計每年派付相當於除稅後利潤25%的股息列為建議派發股息及釐定股息金額時的考慮因素。

去年集團收入按年升9.2%至153.79億元，毛利率按年跌5.5個百分點至22%，除收併購帶來無形資產攤銷影響的核心毛利率為23.4%。集團截至2022年底的現金及現金等價物按年跌13.5%至37.99億元，資本負債比率為0.7%，按年微升0.1個百分點。

收入細分方面，集團物業管理服務收入為100.29億元，按年增15.8%，業主增值服務收入為23.2億元，按年升24.3%，城市服務收入按年增88.3%至13.15億元，外延增值服務按年跌40%至17.14億元。

毛利率方面，物業管理服務毛利率按年跌1個百分點至19.1%﹔業主增值服務毛利率按年跌11.5個百分點至34.2%﹔城市服務毛利率按年跌2.8個百分點至19.3%﹔外延增值服務毛利率按年跌14.8個百分點至24.4%。