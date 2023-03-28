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電視廣播2022年虧損8.07億元 免費電視廣告收入只增3%

電視廣播（0511）（TVB）公布2022年度全年業績，股東應佔虧損達8.07億元，按年增加24.7%，接近較早前發出的盈警上限8.3億元水平，不派息。期內OTT業務受惠於節省節目成本等因素，錄得EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年大增78.9%至6584.7萬元。但是本業免費電視持續虧損，LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）5.13億元，按年虧損減少15.04%；全年廣告收入亦只錄得3%增長，只有11.78億元。

至於近年重點包括「士多」在內等的電子商貿業務方面，LBITDA亦按年擴大70.8%，達到1億元。其他業務方面，內地業務及國際業務的盈利水平雖然分別按年倒退15.8%及59.3%，但是仍然錄得正數EBITDA，分別達到1.59億元及5024.2萬元。期內TVB需要就拍製美劇的投資項目Imagine Tiger Televison的承兌票據計提非現金減值撥備2.12億元，對銷從票據所得利息收入1.13億元後，錄得投資變現稅前虧損9900萬元。集團手持現金尚餘10.2億元。

TVB同時宣布，將自3月29日起，將成立近八年時間的風險委員會解散，其職能由審核委員會接替。此改變是為了減除工作的重疊，提高有關委員會的效率。同時獨董王靜瑛將不會參與重選連任，並將於5月31日舉行的股東周年大會結束時退任董事，亦不再擔任薪酬委員會成員兼主席，以及審核委員會和提名委員會成員。隨後審核委員會將由盧永仁出任主席、非執董利憲彬及獨董方和出任成員。薪酬委員會則委任獨董盛智文為主席及新成員，另兩名成員為非執董黎瑞剛及方和。