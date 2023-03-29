道瓊斯工業平均指數收跌37點，跌幅0.12%，報32394點。標普500指數收跌6點，跌幅0.16%，報3971點。納斯達克綜合指數收跌52點，或0.45%，報11716點。

升跌%，報美元(下同)，是貢獻/拖累道指升/跌幅最大的藍籌，貢獻/拖累點，而升跌%，報元，貢獻/拖低道指點。

科技股方面，蘋果收市報157.65元，跌0.39%，谷歌母公司Alphabet收市報101.03元，跌1.39%，亞馬遜收市報97.24元，跌0.81%，Facebook收市報200.68元，跌1.06%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.07%，報444點。德國DAX指數收漲0.1%，報15142點；法國CAC 40指數漲0.15%，報7088點；英國富時100指數收漲0.17%，報7484點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.51%，報7122點。

美國2年期債息屆乎4.0845%(3月22日後最高)至3.8893%，收報4.0783%，是3月21日後收市新高。連升2日，累計升0.3117%，對上一次連升2日是3月21日。

美國10年期債息屆乎3.5734%(3月22日後最高)至3.494%，收報3.5696點，是3月21日後收市新高。連升2日，累計升0.1934%，對上一次連升2日是3月21日。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎40.451基點(3月24日後最窄)至52.281基點(3月22日後最闊)。收報51.901基點，是3月21日後收最闊。連續兩日擴闊，累計12.037基，對上一次連續兩日擴闊是3月21日。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎117.193基點(3月22日後最窄)至134.638基點(3月27日後最闊)。收市報117.832基點，是3月21日後收市最窄。連續兩日收窄，累計收窄13.331基點，對上一次連續兩日收窄是3月17日。

道指曾跌最多0.42%，是3月24日後最大跌幅。低見32295.5點，收市報32394.25點，是3月24日後收市新低，當日報32237.53點。

標指曾跌最多0.65%，是3月24日後最大跌幅。低見3951.53點，是3月24日3909.16點後最低。收市報3971.27點，是3月24日後收市新低。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月23日。

納指曾跌最多1.14%，是3月22日後最大跌幅。低見11635.03點，是3月20日11550.69點後最低。收市報11716.08點，是3月22日後收市新低，當日報11669.96點。連跌2日，累計跌107.88點，對上一次連跌2日是3月10日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月23日。

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