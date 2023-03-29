聯儲局負責銀行監管事宜的副主席Michael Barr在聽證會上表示，「矽谷銀行倒閉證明了我們需要加強銀行體系韌性」，有必要對資產規模超過1000億美元的銀行實施更嚴格的資本和流動性標準。

聯邦存款保險公司(FDIC)主席Martin Gruenberg在聽證會上說，矽谷銀行和Signature Bank的問題說明資產規模在1,000億美元或以上的銀行會對金融穩定產生影響。有必要強化對這些機構的審慎監管，特別是在資本，流動性和利率風險方面。

財政部負責國內金融事務的副部長Nellie Liang表示，「我們必須確保銀行的監督和監管政策適合銀行今天面臨的風險和挑戰」。她期待即將出台的監管提案。

Barr和Gruenberg證詞中列出的改革計劃包括：聯儲局對銀行業的壓力測試將設置更多假設情境，以反映危機蔓延的多種路徑。Barr說， 聯儲局將對沒有被指定為全球系統重要性的大銀行提出「長期債務要求」，「以便它們有足夠緩衝帶來吸收損失」。監管部門還將研究流動性規定以提高彈性。FDIC將於5月1日公佈有關存款保險覆蓋率潛在調整的選項。存款保險目前上限為25萬美元。Gruenberg呼籲「認真關注」資產超過1,000億美元銀行的證券投資組合資本要求。

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