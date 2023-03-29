個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.57%，折合報391.71元；阿里巴巴（9988）升14.6%，折合報96.55元；美團（3690）升3.05%，折合報138.71元；匯控（0005）跌0.23%，折合報52.53元；建行（0939）跌0.21%，折合報5.04元。

道期現升0.224%；標期現升0.28%；納期現升0.29%。日股現升0.22%，韓股現升0.29%，澳股現跌0.01%。

VIX指數隔晚跌3.05%或0.63點，報19.97點。

紐油現升0.8%或0.59美元，報73.79美元；布油現升0.52%或0.4美元，報79.06美元；金價現跌0.12%或2.51美元，報1971.03美元；LME 銅期貨隔晚升0.15%或14美元，報8978美元。美國10年期債息現跌0.21%或0.0076厘，報3.562厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，建行（0939）、中國人壽（2628）、潤地（1109）、中石油（0857）、蒙牛（2319）、中海油（0883）、碧桂園服務（6098）、中遠海運港口（1199）、復星國際（0656）、香港科技探索（1137）、快手（1024）等。

洲際船務（2409）上市，定價3.27元。

電視廣播（0511）2022年虧損8.07億元，免費電視廣告收入達11.78億。

南航（1095）去年蝕327億人幣，超過實收股本1/3。

味千（0538）轉盈為虧，去年蝕1.44億人幣，餐廳總數降近兩成。

融創（1918）境外重組方案獲逾三成支持，涉將90.48億美元債務展期及換股。

比亞迪（1211）去年賺166億人幣年增4.5倍，派息大增6.7倍。

海通國際（0665）投資失利蝕65億，十供三集資最多13億元。

雅生活（3319）少賺兩成，不派末期息兼取消25%派息比率政策。

農夫山泉（9633）去年賺85億人幣，按年升19%。

華潤萬象（1209）︰禹洲中南項目去年貢獻收入14億元。

馬雲回國後即有變動，阿里（9988）確認業務重組，設六大業務，各有董事會及首席執行官。

嶺南股份：騰訊（0700）ChatGPT產品即將推出。

中遠海運國際（0517）：今年集裝箱業務將視乎經濟復蘇表現。

商湯（0020）全年虧損收窄至60億，經調整LBITDA則擴大3.7倍，不派息。

嘉里物流（0636）多賺8%，末期息38仙。

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