moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指今早高開563點 升穿250天線 科指升4.1% 阿里升14%

阿里巴巴（9988）升14.96%，恒指今早高開563點或2.86%，報20348點，大市成交金額36億元；國指今早高開205點或3.07%，報6935點。恒生科技指數開市報4316點，升4.16%。

上升股份比例為13.53%，下跌為2.11%，無升跌為84.35%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中移動（0941）、港鐵（0066）、中海外（0688）拖累大市。

藍籌68隻升，5隻下跌，3隻無升跌。阿里巴巴（9988）升14.96%，報96.85元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌2.89%，報13.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報96.85元，升14.96%；跌幅最大的是明源雲（0909）無成交，報4.89元。

恒指升穿20天線(19807.75點)、250天線(19822.09點)。科指升穿50天線(4251.75點)，10天線(4062.64點)升穿20天線(4025.74點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，建行（0939）開市報5.07元，升0.4%。中國人壽（2628）開市報13.16元，升0.3%。潤地（1109）開市報35.6元，升0.85%。中石油（0857）開市報48.95元，升0.1%。蒙牛（2319）開市報48.95元，升0.1%。中海油（0883）開市報48.95元，升0.1%。碧桂園服務（6098）開市報12.84元，升1.9%。中遠海運港口（1199）開市報5.72元，升3.06%。復星國際（0656）開市報6.08元，升1.5%。香港科技探索（1137）開市報4.66元，升1.97%。快手（1024）開市報57.3元，升3.43%。

洲際船務（2409）上市，定價3.27元。開市報3.28元，升0.31%。

電視廣播（0511）2022年虧損8.07億元，免費電視廣告收入達11.78億。開市報9.9元，升4.43%。

南航（1055）去年蝕327億人幣，超過實收股本1/3。無成交，報5.47元。

味千（0538）轉盈為虧，去年蝕1.44億人幣，餐廳總數降近兩成。無成交，報0.87元。

比亞迪（1211）去年賺166億人幣年增4.5倍，派息大增6.7倍。開市報217元，升2.65%。

海通國際（0665）投資失利蝕65億，十供三集資最多13億元。開市報0.65元，無升跌。

雅生活（3319）少賺兩成，不派末期息兼取消25%派息比率政策。開市報7.37元，跌1.99%。

農夫山泉（9633）去年賺85億人幣，按年升19%。開市報46.1元，升0.55%。

華潤萬象（1209）︰禹洲中南項目去年貢獻收入14億元。開市報40元，升2.56%。

馬雲回國後即有變動，阿里（9988）確認業務重組，設六大業務，各有董事會及首席執行官。開市報96.85元，升14.96%。

嶺南股份：騰訊（0700）ChatGPT產品即將推出。開市報397元，升4.97%。

中遠海運國際（0517）：今年集裝箱業務將視乎經濟復蘇表現。無成交，報2.53元。

商湯（0020）全年虧損收窄至60億，經調整LBITDA則擴大3.7倍，不派息。開市報2.72元，升1.49%。

嘉里物流（0636）多賺8%，末期息38仙。開市報13元，跌0.31%。

破頂股表現

破頂股包括，GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見4.18元，開市報4.18元，升1.95%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.7元，開市報5.7元，升0.71%；潤啤（0291）創52周高，見64.4元，開市報64.4元，升2.06%；利華控股集團（1346）創52周高，見0.7元，開市報0.7元，升2.94%；曠逸國際（2912）無成交，報0.164元。

破頂指數成份股包括，潤啤（0291）創52周高，見64.4元，開市報64.4元，升2.06%。

破底股方面

1隻股份創52周低，包括開拓藥業（9939）低見7.45元，開市報7.45元，跌0.27%。

異動股

上升異動股，包括，ＭＩ能源（1555）開市報0.046元，升15%；阿里巴巴（9988）開市報96.85元，升14.96%；迪諾斯環保（1452）開市報0.098元，升13.95%；承達集團（1568）開市報0.37元，升13.85%；煜盛文化（1859）開市報0.094元，升10.59%。

下跌異動股，包括，賞之味（8096）開市報0.275元，跌8.33%；德泰新能源集團（0559）開市報0.012元，跌7.69%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報5.91元，跌6.93%；合景悠活（3913）開市報1.23元，跌4.65%；ＦＩ二南方恒指（7500）開市報4.952元，跌4.12%；醫脈通（2192）開市報11.48元，跌4.01%；世紀城市國際（0355）開市報0.29元，跌3.33%；翰森製藥（3692）開市報13.42元，跌2.89%。

 

其他報道

據報白宮國安顧問沙利文曾與王毅通話

港股ADR升333點 夜期高水350點 阿里ADR升14% 建行中壽蒙牛等7藍籌業績

美監管機構提出銀行業監管改革藍圖

暗示將收緊大銀行監管 美債息連升第二日 美股向下 納指連跌兩日 道指跌37點

北水增持國美 減持協鑫科技

 