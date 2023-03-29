阿里巴巴（9988）升14.96%，恒指今早高開563點或2.86%，報20348點，大市成交金額36億元；國指今早高開205點或3.07%，報6935點。恒生科技指數開市報4316點，升4.16%。
上升股份比例為13.53%，下跌為2.11%，無升跌為84.35%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中移動（0941）、港鐵（0066）、中海外（0688）拖累大市。
藍籌68隻升，5隻下跌，3隻無升跌。阿里巴巴（9988）升14.96%，報96.85元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌2.89%，報13.42元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報96.85元，升14.96%；跌幅最大的是明源雲（0909）無成交，報4.89元。
恒指升穿20天線(19807.75點)、250天線(19822.09點)。科指升穿50天線(4251.75點)，10天線(4062.64點)升穿20天線(4025.74點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，建行（0939）開市報5.07元，升0.4%。中國人壽（2628）開市報13.16元，升0.3%。潤地（1109）開市報35.6元，升0.85%。中石油（0857）開市報48.95元，升0.1%。蒙牛（2319）開市報48.95元，升0.1%。中海油（0883）開市報48.95元，升0.1%。碧桂園服務（6098）開市報12.84元，升1.9%。中遠海運港口（1199）開市報5.72元，升3.06%。復星國際（0656）開市報6.08元，升1.5%。香港科技探索（1137）開市報4.66元，升1.97%。快手（1024）開市報57.3元，升3.43%。
洲際船務（2409）上市，定價3.27元。開市報3.28元，升0.31%。
電視廣播（0511）2022年虧損8.07億元，免費電視廣告收入達11.78億。開市報9.9元，升4.43%。
南航（1055）去年蝕327億人幣，超過實收股本1/3。無成交，報5.47元。
味千（0538）轉盈為虧，去年蝕1.44億人幣，餐廳總數降近兩成。無成交，報0.87元。
比亞迪（1211）去年賺166億人幣年增4.5倍，派息大增6.7倍。開市報217元，升2.65%。
海通國際（0665）投資失利蝕65億，十供三集資最多13億元。開市報0.65元，無升跌。
雅生活（3319）少賺兩成，不派末期息兼取消25%派息比率政策。開市報7.37元，跌1.99%。
農夫山泉（9633）去年賺85億人幣，按年升19%。開市報46.1元，升0.55%。
華潤萬象（1209）︰禹洲中南項目去年貢獻收入14億元。開市報40元，升2.56%。
馬雲回國後即有變動，阿里（9988）確認業務重組，設六大業務，各有董事會及首席執行官。開市報96.85元，升14.96%。
嶺南股份：騰訊（0700）ChatGPT產品即將推出。開市報397元，升4.97%。
中遠海運國際（0517）：今年集裝箱業務將視乎經濟復蘇表現。無成交，報2.53元。
商湯（0020）全年虧損收窄至60億，經調整LBITDA則擴大3.7倍，不派息。開市報2.72元，升1.49%。
嘉里物流（0636）多賺8%，末期息38仙。開市報13元，跌0.31%。
破頂股包括，GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見4.18元，開市報4.18元，升1.95%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.7元，開市報5.7元，升0.71%；潤啤（0291）創52周高，見64.4元，開市報64.4元，升2.06%；利華控股集團（1346）創52周高，見0.7元，開市報0.7元，升2.94%；曠逸國際（2912）無成交，報0.164元。
破頂指數成份股包括，潤啤（0291）創52周高，見64.4元，開市報64.4元，升2.06%。
1隻股份創52周低，包括開拓藥業（9939）低見7.45元，開市報7.45元，跌0.27%。
異動股
上升異動股，包括，ＭＩ能源（1555）開市報0.046元，升15%；阿里巴巴（9988）開市報96.85元，升14.96%；迪諾斯環保（1452）開市報0.098元，升13.95%；承達集團（1568）開市報0.37元，升13.85%；煜盛文化（1859）開市報0.094元，升10.59%。
下跌異動股，包括，賞之味（8096）開市報0.275元，跌8.33%；德泰新能源集團（0559）開市報0.012元，跌7.69%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報5.91元，跌6.93%；合景悠活（3913）開市報1.23元，跌4.65%；ＦＩ二南方恒指（7500）開市報4.952元，跌4.12%；醫脈通（2192）開市報11.48元，跌4.01%；世紀城市國際（0355）開市報0.29元，跌3.33%；翰森製藥（3692）開市報13.42元，跌2.89%。
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