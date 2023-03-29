聯邦檢察官周二在曼哈頓提交的修訂起訴書中披露了新控罪。Bankman-Fried被指授權向一名或多名內地政府官員支付4,000萬美元，意圖換取其解凍在Alameda Research的賬戶。後者為一家與FTX有關聯的香港交易公司，被凍結的賬戶中有逾10億美元的加密貨幣。

檢方稱，在內地政府對該國兩家加密貨幣交易所進行的調查中，Alameda的賬戶在2021年被凍結。知情人士透露，兩家交易所是歐易（OKX）和火幣。

控方稱，Bankman-Fried在數月的嘗試未果後指示，將一筆加密貨幣形式的行賄款從Alameda的主要交易賬戶轉移到一個私人錢包。賬戶隨後被解凍，Bankman-Fried授權轉賬了行賄余款。

Bankman-Fried的發言人不予置評。歐易和火幣暫未回應置評請求。

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