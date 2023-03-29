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香港快運：未來2年將接收16架空巴A321neo  夏季運力將超疫前水平

香港快運（HK Express）首架 A321neo 客機機身以新品牌形象亮相。香港快運表示，為配合亞洲市場急速增長的旅遊需求，香港快運表示，已落實在未來2年接收 16 架空中巴士 A321neo 客機，而是次到港的為首架相關型號客機。這次擴展計劃適逢香港國際機場三跑道系統於 2024 年末全面投入營運，有助鞏固香港國際機場國際航空樞紐的地位。國泰航空（0293）行政總裁兼香港快運主席林紹波表示，今年年底前目標招聘500名空中服務員。

香港快運表示，航班班次由 2022年9月時佔疫情前的10%水平，至今年 2月經已快速增長至疫情前的80%水平。香港快運預計，數星期後每周將營運超過400航班，至夏季將超越疫情前的水平，達每周500多班。

HK Express 行政總裁吳潔文表示，國際旅遊需求保持旺盛，在現時是關鍵時刻為機隊引入最先進的 A321neo 客機，為公司的發展歷史寫下另一里程碑。她又指，香港全面回歸國際舞台，是次機隊擴展充分反映公司對亞洲市場的信心。

A321 neo 客機是空中巴士 A320 客機機隊中擁有最長機身的型號，可容納 236 名乘客，比香港目前的 A321 ceo 客機多6座位。

除了使機隊更現代化，香港快運表示，將致力利用先進的科技以建立更可持續的營運模式，包括今年下半年推出乘客碳抵消計劃，詳情將在數月內公佈。

 

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