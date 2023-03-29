企業發展主管及署理財務總裁李福來表示，上年尾已開始在某些崗位不再請新人，連同部份離職，共涉180名員工。總經理(節目內容營運)曾志偉補充，在疫情期間，公司只有三分一及二分一員工返工，但是運作依然，他們也思考是否請多了人，加上年輕人喜歡居家工作及多點休息，亦有人員流失，加上將來人工智能應用，勞動人口亦會流失，令工作方式改變，因此今次人手自然流失居多。在減省2.6億元成本同時，也不會降低節目質素，並且留意與不同媒體新合作的機會。

在財務方面，李福來進一步指，集團從上海商業銀行獲得的2.5億美元貸款，其中2億美元已獲延期至2025年償還，加上手持10億元現金、連同3億元未動用額度，及準備節省2.6億元金額，跟進好些資源分配，因此不打算再尋求借貸。另在管理層行使購股權提供資金方面，許濤稱，他謂購股權可结合管理層的權益，以前集團少用，將來會擴大使用。他手上有600萬股購股權，有其中200萬股已過期而未行使。

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