集團去年全年營業額為38.3億元，按年增長22.3%；其中多媒體廣告收入按年升45.2%至1.32億元。另外，集團期內1P及3P業務整體毛利率及混合佣金率為23.4%，按年減少0.3個百分點。截至去年12月底，HKTVmall的平均每日訂單量為4.93萬張，期內年共有141.2萬名獨立客戶於HKTVmall購物，按年增加9.7%。

集團表示，今年目標是與香港零售業「要贏，一齊贏」，希望與HKTVmall商戶，甚至其他零售商及本地或國際品牌一同進步。「視頻銷售」直播購物業務方面，集團表現已在3月開始招募新商戶，4月中旬試播，料於5月正式推出並擴展至100條頻道。

今年HKTVmall的GMV目標為88億至92億元，即按年增長6.3%至11.1%；多媒體廣告收入約為1.56億元；綜合毛利率及佣金目標為24至24.5%，港電商業務EBIDA目標為5至5.5%。

港科探索今日收市報4.72元，升3.3%。

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