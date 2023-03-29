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中石油盈利增逾六成達1493.8億人幣   派末期息0.22元

中國石油（0857）公布2022年度全年業績，期內股東應佔溢利達到1493.8億元（人民幣、下同），按年增長62.1%。每股派末期息0.22元，按年增加1.28倍，總派息額達402.68億元。展望今年，其團計劃原油產量9.129億桶、可銷售天然氣產量為4888.9十億立方英尺，油氣當量合計為17.277億桶。其計劃原油加工量為12.931億桶。

該集團指，在油氣和新能源業務方面，內地業務實現原油產量7.674億桶，按年增長1.9%；可銷售天然氣產量4471.3十億立方英尺，按年增長5.9%；油氣當量產量15.126億桶，按年增長3.8%。海外業務實現原油產量1.388億桶，按年增長3.3%；可銷售天然氣產量203.7十億立方英尺，按年增長3%；油氣當量產量1.728億桶，按年增長3.2%，佔集團油氣當量產量10.3%。新能源業務方面，建成風光發電裝機規模超過140萬千瓦，累計地熱供暖面積達到2500萬平方米，新能源開發利用年能力達到800萬噸標煤。分部盈利達1657.48億元，按年大增1.42倍。

加工原油則達12.127億桶，按年降1%。煉油化工和新材料的分部利潤按年跌18.4%，經營利潤為405.7億元。銷售業務分部經營利潤按年增長8.3%，達到143.74億元。天然氣銷售部門經營利潤為129.57億元，剔除昆侖能源管道資產交易對上年同期經營利潤的影響後，按年減少126.88億元，主要受到進口天然氣成本上漲影響；海外業務稅前利潤為355.27億元。

 

 

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