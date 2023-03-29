她表示，集團直播策略與坊間不一樣，鼓勵客戶可以與商戶直接接觸，讓最為熟悉產品的銷售員可介紹產品特點，對於明星擔任主持是否有持續效果，持有存疑態度，重申對保持市場地位很有信心。

她又稱，HKTVmall一直投入基建服務，現時領先行業3至5年，在港暫時是無人能及，亦不只是提供單一商業模式，提供全方位各種方案提供予商戶，令商戶網購營運更有效率。

此外，HKTVmall今年新增英國直送服務，運費將低於一般市場價格一半，周慧晶相信，由於集團訂單量龐大可降低成本，運費定價具競爭力亦不會拖累今年毛利率表現，預計此業務很快達到收支平衡。

集團在今年1月推出代購服務Everuts，周慧晶表示，至今有500多名註冊代購員，亦有逾1500名申請者等待實名認證及審批。她續稱，Everuts已有超過1萬個用戶登記，對此業務發展感到非常樂觀，今年希望在港推廣之餘，再擴闊至全球層面，將代購員及消費者連結起來。

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