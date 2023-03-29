潤地（1109）主席李欣在電話會議上表示，集團整體策略是要實現有利潤增長的營收和現金流的利潤，會按市況做好價格管理，強調價格很重要，「量價平衡管理要做好」，希望達到營業額、利潤「雙增長」。他認為，市場還在波動，目前希望潤地下月銷售有好表現，料今年銷售逾3000億元。
李欣表示，去年地產業轉換期，行業收縮，消費者對服務等要求愈來愈高，意味行內高槓桿、高負債模式不可行，認為須提升管理效率，推動行業健康轉換。他指出，潤地全面推動轉型，強調潤地的戰略定位是綜合性一體化，會繼續擴張開發業務，保證能長期持續發展。
李欣指，潤地未來繼續提升業務規模、收入和利潤，推動高質素發展，又目前方向走了一、兩年，情況不錯，會繼續檢討戰略定位。他強調，過去兩、三年國內經濟受疫情影響，但看到兩會發布規劃，相信會惠及行業，有利經濟基礎，對前景充滿信心，強調新一年有更大的挑戰和機遇。
他提到，集團經營性不動產業務（放租、酒店業務）貢獻長期穩定的現金流，對集團很重要，部署在產業與人口均有增長的城市擴張經營性不動產業務，該分部方針是提升資產回報率。
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