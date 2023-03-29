去年第四季，老虎國際全球開戶客戶數新增3.8萬，突破200萬大關；季內新增2.7萬入金客戶至78.2萬，全年新增入金客戶共10.8萬，超額完成去年目標。去年全年，公司總交易額685億美元，其中股票交易規模為205億美元；期權與期貨合約交易約743.2萬份。客戶總資產規模約140億美元，按季上漲8.1%，客戶淨入金超過14 億美元，有資產客戶留存率維持在98%高位。

季內老虎國際佣金收入為2493 萬美元，利息相關收入達3313 萬美元，按年增長 46.9%。全年利息相關收入9305 萬美元，按年增長16.9%。該行去年第四季進駐香港市場，今年2月正式推出旗艦交易平台Tiger Trade，以「真免佣」打入國際金融中心市場。去年第四季老虎國際於新加坡的新增客戶平均淨入金額近1.2萬美元，連續三季度保持增長。季內平台交易超過10.2億股新加坡交易所股票，交易額超過5.43億美元，按年增長約56%。

去年該行旗下Tiger Vault資產管理規模按季增長132.7%，持倉人數按季增長104.6%。公司財務管理業務整體資產管理規模按季增長103.1%，持倉人數按季提升62%。去年第四季老虎國際包括投行及員工股權激勵服務（ESOP）等企業服務在內的其他收入達580萬美元，按季增長46.4%。

老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，受惠於美國聯儲局加息，他們去年第四季的利息相關收入按年及按季皆錄得增長，營收按季持續攀升，淨利潤按年大幅增長。回顧全年，他們堅持技術投入、降本增效，清算相關成本按年減半，已連續三年保持 Non-GAAP盈利。去年他們的國際化戰略再下一城，並順利打入香港市場，將極具性價比的全球投資產品帶給本地投資者。