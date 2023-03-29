展望今年市況，副總經理陳毅鵬於業績記者會上表示，對今年整體發展持樂觀態度，預料第二季集裝箱需求好過第一季，下半年會好過上半年，主要受惠一系列穩經濟措施，推動內需增長。董事副總經理黃天祐表示，今年環球經濟初步復蘇，港口擠塞問題亦紓緩，外貿運力重返內地市場，相信有利碼頭拓展業務。

問及投資德國漢堡港項目，黃天祐表示，投資德國漢堡港項目暫時沒有進一步消息，認為不能操之過急，重申公司戰略是全球網絡布局。管理層表示，今年資本開支達14億美元，當中六成屬固定資產投資，用作碼頭建設及維護，其餘資金用作股權投資。

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