中遠海運港口（1199）公布去年度業務，年度總吞吐量按年微升0.6％至1.3億個標準箱。收入按年升19.3％至14.41億美元，毛利按年升32.1％至4.29億美元，受成本增加拖累，全年少賺6.5％至3.08億美元，銷售成本按年升14.5％至10.11億美元。每股第二次中期息派11.6港仙，按年跌32％。中遠海運港口績前收報5.64元，全日升1.6％。
展望今年市況，副總經理陳毅鵬於業績記者會上表示，對今年整體發展持樂觀態度，預料第二季集裝箱需求好過第一季，下半年會好過上半年，主要受惠一系列穩經濟措施，推動內需增長。董事副總經理黃天祐表示，今年環球經濟初步復蘇，港口擠塞問題亦紓緩，外貿運力重返內地市場，相信有利碼頭拓展業務。
問及投資德國漢堡港項目，黃天祐表示，投資德國漢堡港項目暫時沒有進一步消息，認為不能操之過急，重申公司戰略是全球網絡布局。管理層表示，今年資本開支達14億美元，當中六成屬固定資產投資，用作碼頭建設及維護，其餘資金用作股權投資。
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