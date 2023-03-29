保險板塊收入按年增長0.9%，受資本市場波動導致保險公司持有的投資價格下跌及被投保的自然災害損失影響，報告期內保險板塊歸屬於母公司股東之虧損為16億元，2021年同期歸屬於母公司股東之利潤14.6億元。核心保險公司歸屬於母公司股東淨利潤整體仍保持盈利。

資管板塊收入按年增加32.4%，歸屬於母公司股東之虧損19.1億元，較2021年同期之歸屬於母公司股東之利潤37億元，主要來自利率上升和流動性收緊導致資本市場波動加劇，對集團持有的金融資產帶來顯着的市場價格下跌。

截至報告期末，集團總債務佔總資本比率為53.2%，較2022年中期下降3.6個百分點，現金及銀行結餘及定期存款達到1,005.6億元。

董事長郭廣昌在給股東的信中指，2023年1月，工行、農行、中行、建行及交行作為聯合牽頭行，民生銀行、中國進出口銀行及浦發行作為參貸行，共同組成銀團，向復星高科提供最高120億元貸款，充分看好復星在2023年及未來的發展與增長。2023年前兩個月，在2022年受影響較大的文旅及線下商業板塊迎來了強勁的反彈，三亞亞特蘭蒂斯和Club Med單月銷售額均創歷史新高。