他形容按照「三道紅線」的要求去進行減債不夠堅決，並在會上致歉。他進一步指出，2021年四季度開始行業持續發生變化，很多事情超出了預判，公司出現了流動性困難，面臨了前所未有的經營壓力。對此管理團隊已進行了深刻反思，總結經驗與教訓。

此外，集團行政總裁汪孟德對過去一年的工作進行總結時稱，目前房地產銷售市場在密集的支持政策下，正處於一個緩慢的復蘇過程中，融創中國將將抓住市場窗口，加大供貨的力度，促使公司銷售在下半年有一個更好的恢復。目前該集團已經選擇退出部分城市，將管理精力聚焦在更有優勢的核心城市，縮小管理半徑，更已經將7個區域拆分整合成10個區域。由於市場下滑造成還款要展期的項目，融創也一直在積極爭取金融機構支持，並積極申請保交樓專項借款配套融資，確保項目的建設及交付。目前第一批保交樓資金已經落地了約110億元人民幣，第二批申請也取得了重大進展，第二批已經有幾十個項目獲得審批。