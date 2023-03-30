道瓊斯工業平均指數收漲323點，升幅1%，報32717點。標普500指數收漲56點，升幅1.43%，報4027點。納斯達克綜合指數收漲210點，或1.8%，報11926點。

微軟升1.9%，報280.51美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻34點，而聯合健康跌1.2%，報466.59元，拖低道指39點。

科技股方面，蘋果收市報160.77元，升1.97%，谷歌母公司Alphabet收市報101.39元，升0.35%，亞馬遜收市報100.25元，升3.09%，Facebook收市報205.35元，升2.32%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.3%，報450點。德國DAX指數收漲1.24%，報15328點；法國CAC 40指數漲1.4%，報7186點；英國富時100指數收漲1.07%，報7564點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.65%，報7168點。

美國2年期債息屆乎4.136%(3月22日後最高)至4.0002%，收報4.0989%，是3月21日後收市新高，連升3日，對上一次連升3日是3月8日。

美國10年期債息屆乎3.6076%(3月22日後最高)至3.5317%，收報3.5639點。

美2年期10年期債息續倒掛，屆乎47.063基點至54.612基點(是3月22日後最闊)，收報54.117基點，是3月21日後收市最闊，連續第3日擴闊，累計擴闊14.252點，對上一次連續3日擴闊是3月7日。

美3個月10年期債息續倒掛，屆乎115.717基點(是3月22日後最窄)至126.405基點，收報121.453基點，是3月24日後收市最窄。

道指曾升最多1.03%，是3月23日後最大升幅，高見32728.04點，是3月22日32761.89點後最高。收市報32717.6點，是3月8日後收市新高，當日報32798.4點。

標指曾升最多1.49%，是3月23日後最大升幅，當日升幅為1.8%。高見4030.59點，是3月22日4039.49點後最高。收市報4027.81點，是3月6日後收市新高，當日報4048.42點。

納指曾升最多1.92%，是3月23日後最大升幅，當日升幅為2.51%。高見11941.6點，是3月23日11962.69點後最高。今日收市報11926.24點，是2月15日後收市新高，當日報12070.59點。

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